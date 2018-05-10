Одна история. Как Амедео Модильяни стал одним из самых известных художников 20 века

Рисовать Модильяни учился в родном Ливорно, а затем продолжил во Флоренции и в Венецианском Институте искусств. Когда ему исполнилось 22 года, Амедео с небольшой суммой денег, которую смогла собрать для него мать, переехал в Париж, о котором мечтал уже несколько лет. Сначала он поселился в приличном отеле, но уже очень скоро из-за нехватки средств переехал в крохотную комнатку на Монмартре.

Промышленная революция и либерализация нравов конца 19 века положили начало импрессионизма, фовизма, кубизма, сюрреализма, абстракционизма. Новая волна началась с Франции, с Парижа. Именно сюда в начале 20 века съезжаются за признанием художники, которые образуют Парижскую школу: Жюль Паскен, Леопольд Готтлиб, Марк Шагал и другие. Им было чуть за 20 и они стали последними представителями богемы. Среди них был и Амедео Модильяни, один из известнейших художников 20 века, чья жизнь прошла в нищете и страданиях, но художественное наследие стало бесценным.

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Модильяни родился в 1884 году в итальянском городке Ливорно, недалеко от Пизы. Он был четвертым и самым младшим ребенком в семье торговца углем и деревом. Но в год его рождения отец обанкротился. В возрасте 11 лет Модильяни заболел плевритом, а впоследствии тифом, который в то время считался неизлечимым. Парень чудом выздоровел, но именно болезнь изменила его жизнь. В горячке он бредил шедеврами итальянских мастеров и осознал свое предназначение стать художником. После выздоровления родители позволили Амедео бросить школу ради уроков живописи. Голодный и вдохновленный, он работал чуть ли не круглосуточно, рисуя до 150 эскизов в день.



"Розовая блуза"

Модильяни серьезно взялся за скульптуру. Афромотивы в виде удлиненных лиц отразились и на картинах, написанных значительно позже. В мае в кафе "Ротонда" Моди познакомился с поэтессой Анной Ахматовой, которая приехала в Париж в свадебное путешествие. "Модильяни, художник и еврей" – так представился Амедео Ахматовой. Их встреча была короткой, но произвела на художника неизгладимое впечатление. Всю зиму он писал своей новой знакомой письма, а в конце весны Ахматова приехала к Амедео в Париж. Через 2 месяца поэтесса вернулась домой, и больше они никогда не виделись. О его смерти она узнает из газеты.

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Из-за проблем со здоровьем Амедео освободили от военной службы. Вместе с парижской художественной элитой он проводил время в кафе "Ротонда", где круглосуточно лились рекой спиртные напитки и разговоры о творчестве. Военные годы совпали с творческим подъемом Амедео. Возможно, из-за молодой журналистки Беатрис Гастингс, с которой он познакомился в июне 1914 года. Их двухлетний роман был очень бурным и стал причиной множества громких скандалов. Амедео постепенно отдалялся от скульптуры и все чаще обращался к портретной живописи.

В это время он написал больше 10 портретов Беатрис, а также своих друзей, среди которых Пабло Пикассо, Диего Ривера, Хаим Сутин, Макс Жакоб и другие художники. Картины Модильяни нравились друзьям, но критики не считали их достойными каких-либо комментариев. Амедео все чаще напивался и бесцельно бродил по улицам. Однако несмотря ни на что продолжал с прежним рвением писать новые полотна.

Впоследствии у Модильяни случился короткий роман с Симоной Тиру. Возможно, об их отношениях никто бы сегодня и не знал, если бы девушка не забеременела. Они расстались задолго до рождения сына. О нем Модильяни ничего не хотел слышать: в то время он уже полюбил другую – Жанну Эбютерн. Она стала его последней любовью. Жан была главной моделью художника в последние годы. Модильяни рисовал исключительно в стиле "ню", и по предложению арт-агента Зборовского, чтобы привлечь внимание прохожих к очередной выставке, на витрину выставили картины с изображением обнаженных женщин.



"Жена художника"

Весной 1918 года из-за угрозы вторжения немецких войск в Париж Амедео с Жанной едут на южное побережье Франции. Несмотря на теплый климат, здоровье больного туберкулезом художника постоянно ухудшалось, а летом он подхватил грипп – опасное в его состоянии заболевание. 1918 года в Ницце Жанна родила дочь. Ее назвали в честь матери Жанной. Амедео был счастлив. В мае следующего года Модильяни вернулся в Париж, чтобы подготовиться к вернисажу в Лондоне. Это была крупнейшая выставка французского искусства за последнее десятилетие. В ней принимали участие такие художники как Пикассо, Матисс, Дюфи. Британские критики заметили Модильяни и высоко оценили много картин. Английский писатель Арнольд Беннетт даже назвал 4 произведения Амедео шедеврами.



"Мальчик в голубой рубашке"

Но из-за недомогания Модильяни не смог насладиться лондонским успехом. Он думал, что болен гриппом, но это оказался туберкулезный менингит. Амедео сильно осунулся, у него начали выпадать зубы. Вопреки слабости он продолжал писать картины, часто кашлял и запивал кашель ромом.

Амедео Модильяни умер 24 января 1920 года в больнице для бездомных Шарите. Его брат Эммануэль позаботился о том, чтобы похороны были пышными. Проститься с великим художником собрался весь художественный Париж. Утром следующего дня Жанна Эбютерн наложила на себя руки, оставив их годовалую девочку сиротой. Ее взяла на воспитание сестра Модильяни.

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