Одна история. Как бедняку Вандербильту удалось построить судоходную империю и заработать миллион

Корнелиус Вандербильт – моряк и виртуозный бизнесмен, который прошел путь от бедняка до основателя судоходной империи и жизни настоящего миллионера.

Корнелиус Вандербильт родился 27 мая 1794 года в бедной семье на родовой ферме на Стейтен-Айленде четвертым, а всего в семье было девять детей. Парень ушел из школы в 11 лет и стал помогать своему отцу, который работал паромщиком в море.

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Совсем скоро он решил стать моряком и сообщил об этом матери за месяц до своего 16-летия. В ответ она сделала ему деловое предложение: вспахать и засеять на их ферме каменистый участок в 8 акров, после чего парень получит от нее взаймы 100 долларов на покупку судна. Корнелиус принял предложение и выполнил все условия.

Так, в 16 лет он стал владельцем небольшой баржи. Сначала Вандербильт перевозил пассажиров через залив по 18 центов с человека. До конца года он уже отдал матери долг и даже положил в семейный бюджет свыше тысячи долларов.

За год Вандербильт отдал матери долг (иллюстрация)

В 19 лет Корнелиус Вандербильт женился на соседке Софии Джонсон. Женщина была не менее волевой и целеустремленной, чем он сам. Она тоже принимала участие в бизнесе: купила отель в одном из перевалочных пунктов, где останавливались на ночевку пассажиры.

Когда в США объявили войну Англии, Вандербильт не растерялся и добился от федерального правительства эксклюзивного права на водные перевозки между Нью-Йорком и защитными фортами, которые построили вокруг города. Он смог наладить судоходство по реке Гудзон, и уже потом стал зарабатывать на этом тысячи долларов.

Как Вандербильт обхитрил конкурентов и впоследствии основал собственное дело – смотрите в программе.