22:46
8 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
4°C
14°C 2°C
  • понедельник
    17°C 4°C
  • вторник
    18°C 5°C
  • среда
    20°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма
Вєсті Кремля
18:16, 7 апреля
Вести. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкин ищет новых Шевченко и Франко
Вєсті.UA
18:31, 7 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Программы Одна история
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Одна история. Как бедняку Вандербильту удалось построить судоходную империю и заработать миллион

Одна история 118 Читати новину українською

Корнелиус Вандербильт – моряк и виртуозный бизнесмен, который прошел путь от бедняка до основателя судоходной империи и жизни настоящего миллионера.

Корнелиус Вандербильт родился 27 мая 1794 года в бедной семье на родовой ферме на Стейтен-Айленде четвертым, а всего в семье было девять детей. Парень ушел из школы в 11 лет и стал помогать своему отцу, который работал паромщиком в море.

Читайте также: Одна история. Как Марко Поло сквозь века сориентировал Колумба на новые открытия

Совсем скоро он решил стать моряком и сообщил об этом матери за месяц до своего 16-летия. В ответ она сделала ему деловое предложение: вспахать и засеять на их ферме каменистый участок в 8 акров, после чего парень получит от нее взаймы 100 долларов на покупку судна. Корнелиус принял предложение и выполнил все условия.

Так, в 16 лет он стал владельцем небольшой баржи. Сначала Вандербильт перевозил пассажиров через залив по 18 центов с человека. До конца года он уже отдал матери долг и даже положил в семейный бюджет свыше тысячи долларов.

За год Вандербильт отдал матери долг (иллюстрация)

В 19 лет Корнелиус Вандербильт женился на соседке Софии Джонсон. Женщина была не менее волевой и целеустремленной, чем он сам. Она тоже принимала участие в бизнесе: купила отель в одном из перевалочных пунктов, где останавливались на ночевку пассажиры.

Когда в США объявили войну Англии, Вандербильт не растерялся и добился от федерального правительства эксклюзивного права на водные перевозки между Нью-Йорком и защитными фортами, которые построили вокруг города. Он смог наладить судоходство по реке Гудзон, и уже потом стал зарабатывать на этом тысячи долларов.

Как Вандербильт обхитрил конкурентов и впоследствии основал собственное дело – смотрите в программе.

Теги: Водный транспорт Одна история
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук