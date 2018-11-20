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      Одна история. Как чешский диссидент восстал против режима и трижды избирался президентом

      Одна история 23 Читати новину українською

      Политик, общественный деятель, диссидент, критик коммунистического режима, драматург и эссеист, последний президент Чехословакии и первый президент Чехии. "Надежда – это способность трудиться ради какой-то цели лишь потому, что эта цель добра и прекрасна, а не потому, что она дает шансы на успех", – именно такого принципа придерживался в достижении своих целей Вацлав Гавел.

      Будущий президент родился 5 октября 1936 года в богатой и творческой семье в Праге. Окончил среднюю школу, после чего его отправили в школу-интернат в городе Подебрады. Когда к власти пришли коммунисты, семью Гавелов объявили противниками режима и отобрали все имущество, а Вацлава исключили из учебного заведения.

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      Отслужив в армии, парень хотел поступить в университет, однако учиться на гуманитарной специальности ему не позволяло так называемое буржуазное происхождение. Поэтому Гавел закончил вечернюю гимназию в Праге по специальности "химик-лаборант". В 1960-х годах Вацлав Гавел начал работать в пражском театре Divadlo Na zábradlí, где стал известным благодаря пьесам "Празднование в саду" и "Замечания".

      Вацлав Гавел

      Вацлав Гавел в пьесе "Сентябрьские ночи"

      Во время народных протестов против советского влияния, которые получили название "Пражская весна", Вацлав призвал ко введению демократического общества. После жестокого подавления реформ военным вторжением странами Варшавского договора политик стал одним из самых известных диссидентов и критиков следующего режима нормализации.

      Вацлав Гавел
      Вацлав Гавел

      Будущий президент защищал права политических заключенных и стал соучредителем и одним из первых спикеров гражданской инициативы по защите прав человека – "Хартии 77". В 1977 году Вацлав Гавел впервые попал в тюрьму за свою деятельность, но уже в марте 1978 года вышел на свободу. Второй тюремный срок отбывал с весны 1979 года до февраля 1983 года.

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      Шесть лет спустя Гавел поддержал Бархатную революцию в Чехословакии и стал одним из основателей антикоммунистического движения "Гражданский форум", после чего начал набирать в стране вес как политик. Уже в декабре 1989 года он был избран президентом объединенного государства, и как вскоре оказалось – последним. Гавел поддерживал вектор страны к парламентской демократии и политическим структурам западной цивилизации.

      Вацлав Гавел
      Вацлав Гавел

      После распада Чехословакии его дважды подряд избирали президентом Чешской республики. В третий раз избрать не позволяла конституция страны, поэтому в январе 2003 года Гавел ушел с поста, присоединившись к движению "зеленых". Политик вывел Чешскую республику из членства в Варшавском договоре и привел к НАТО, настаивал на вступлении Чешской Республики в Европейский союз.

      Перший президент Чехії

      Первый президент Чехии

      Вацлав Гавел умер в 2011 году на 76 году жизни в своем доме в городе Градечек. Первый президент Чехии навсегда остается в памяти своего народа и того мира, который он пытался изменить, гармонизировать и усовершенствовать. Политик отмечал, что чрезвычайно любит гармонию, спокойствие, общее согласие, мир и дружеское понимание всех со всеми.

      Как Вацлав Гавел стал всемирно известным писателем – смотрите в программе.

      Теги: Одна история Чехия История
      Источник: 24 канал
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