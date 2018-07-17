Одна история. Как Дюнкерк из-за ошибки Гитлера стал символом спасения британских войск

1940 год. Продолжается так называемая "Странная война". Французы думают, что немцы не пройдут их главный оборонительный форпост – линию Мажино, и поэтому развлекаются в окопах, пьют вино и играют в футбол. А тем временем войска Третьего Рейха совершают невозможное: они прорываются через Арденнское ущелье – узкую горную местность, оставляя всю французскую оборону позади.

За тем начинается молниеносный танковый удар и рывок немецкой армии. Под угрозой уничтожения оказывается все французское войско и огромный британский десант. Кажется, союзников уже ничто не спасет, а Гитлер за считанные дни захватит всю Европу.

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Прорыв через Арденнское ущелье действительно считалось чем-то на грани фантастики. В небольшом горном проходе мог поместиться лишь один танк, не больше, но немцы решились на такой отважный шаг и сумели провести свою армию через горы. А дальше началось безумие, которое вошло в историю под названием "Молниеносная война".

Если 10 мая 1940 года нацисты только начинали нападение на Нидерланды, то 20 мая они уже обошли упомянутую линию Мажино и достигли городок Аббевиль. Гитлеровские войска захватывали город за городом, село за селом. Все происходило так молниеносно, что и немецкие генералы и сам Адольф Гитлер не могли поверить в этот успех.



В успех нацистов не мог поверить ни Гитлер, ни союзные войска

10 английских, 18 французских и 12 бельгийских дивизий оказались в танковых тисках немцев, которые продолжали стремительно наступать. Британский командующий лорд Горт стал первым, кто понял всю сложность ситуации для союзнических войск. Он обратился к премьер-министру Уинстону Черчиллю и предложил начать эвакуацию.

Черчилль не верил в такой молниеносный успех немцев и раздумывал над предложением несколько дней. Вдруг раздался телефонный звонок. На связи был глава французского правительства Поль Рейно. Он сказал: "Мистер Черчилль, мы разбиты, мы полностью уничтожены. Это катастрофа".

На карту поставлено 300 тысяч солдатских жизней. Медлить с отступлением нельзя ни на минуту. А тем временем немцы захватили порты Булонь и Кале.



Немцы захватывали деревню за деревней

Осталось взять последний порт – Дюнкерк, до которого рукой подать. Немцы располагались на расстоянии 16 километров от полного разгрома англичан, французов и бельгийцев. Казалось бы, их успеху ничто не сможет помешать.

Почему сам Адольф Гитлер не дал развить это наступление и окончательно уничтожить войска союзников – смотрите в программе.