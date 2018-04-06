Одна история. Как Джон Морган стал миллионером и крупнейшим предпринимателем в истории США

Джон Морган — один из крупнейших предпринимателей в истории США. Именно он создал такие гигантские корпорации как Westinghouse Electric Corporation, Western Union и другие.

Будущий миллионер родился 17 апреля 1837 года в Хартфорде, штат Коннектикут. Отец Джона был экономистом-финансистом, владельцем банковского дома G.S. Morgan & Co. Практически все детство мальчик болел. Мать Джона все свое время проводила с ребенком, таскала его по больницам. Отец не обращал внимания на болезни сына, не жалел малого и воспитывал в очень жестких традициях.

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Впоследствии юноша начал интересоваться бизнесом и приобрел несколько акций, однако отцу это не понравилось, ведь акции Джон купил у корабельной компании. Отец предполагал кораблекрушение и говорил, что сын проигрывает свои деньги.

Джон ослушался и вопреки отцу приобрел еще несколько акций. Морган-старший оказался, в определенной степени, ясновидцем. Корабль не затонул, но акции упали в цене. Джон потерял на них полторы тысячи долларов.

Как Джон Морган накопил золота на два миллиона и продал его Англии – смотрите в программе.