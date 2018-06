Одна история. Как харизматичный Элвис Пресли стал королем рок-н-ролла

Американский певец и актер, лауреат трех премий Грэмми, король рок-н-ролла, чрезвычайно харизматичная и неповторимая личность, его обожали миллионы, называли певцом атомной силы – Элвис Аарон Пресли.

Парень с ранних лет интересовался музыкой и любил петь, поэтому на 11-летие получил в подарок от родителей свою первую гитару, которая дала толчок Элвису заниматься любимым делом, и впоследствии принесла ему мировую славу.

Читайте также: Одна история. Как Мэрилин Монро стала легендой и иконой поп-культуры

После окончания школы, в 1953 году, когда Элвису исполнилось восемнадцать, он в фоностудии Сэма Филлипса записывает за восемь долларов свою первую пластинку с песнями, исполненными под гитару "Счастье мое" (My Happiness). После этого Элвис начал выступать в клубах и организовал несколько собственных концертов.

Легендарный певец Элвис Пресли

Летом 1954 года Пресли начал выступать вместе с музыкантами Скотти Муром и Биллом Блеком, назвали коллектив "Blue Moon Boys". Эти выступления и новые синглы способствовали популярности певца в национальном масштабе, уже через год сингл "I Forgot To Remember To Forget" занял первое место в хит-параде в категории кантри в журнале "Билборд".

Элвис Пресли – секс-символ XX века и король рок-н ролла

1956 год принес Элвису мировую славу, в это время выходят его новые синглы "Heartbreak Hotel", "Blue Suede Shoes" и "I Want You, I Need You, I Love You" и происходят первые телевыступления, вызвавшие шок в Америке и мгновенную любовь американских подростков: музыка, одежда, движения, манеры и молодость Элвиса – все было непохоже на обычных исполнителей кантри или традиционных эстрадных певцов.

Читайте также: Одна история. Какой культовый роман Стокера экранизировали более 100 раз

Кроме музыки Элвис всегда был сторонником и актерского мастерства, хотел сниматься в кино, а его популярность открыла ему путь в Голливуд. Первым фильмом с участием Пресли стал "Нежно меня люби", премьера которого состоялась 15 ноября 1956 года. Пресли играл второстепенную роль и исполнил лишь четыре короткие песни, но на той неделе миллионы зрителей шли в кинотеатры именно из-за Элвиса. Давняя мечта стать актером осуществилась.

Элвис Пресли с детства хотел сниматься в кино

После армии стали проявляться проблемы со здоровьем, поскольку Элвис Пресли много лет был зависим от официально прописываемых лекарств, которые стали для него наркотиками. Важно то, что сам певец совершенно не считал все эти лекарства наркотиками, так как они выдавались по рецептам его лечащих врачей, поэтому Пресли не осознавал проблему.

Однажды утром Пресли принял дозу успокаивающих лекарств, и когда заснуть не удалось, через несколько часов принял еще одну дозу, которая, очевидно, оказалась критической. После этого он провел некоторое время, читая книги в ванной комнате.

Читайте также: Одна история. Тайные причины психических расстройств Эдгара Аллана По

Около двух часов дня, 16 августа, Олден, проснувшись и не обнаружив Элвиса в постели, пошла в ванную комнату, где нашла его бездыханное тело на полу. Она вызвала "скорую помощь", доставившую Пресли в реанимацию. В четыре часа дня было сделано официальное заявление о смерти по причине сердечной недостаточности.

Элвис Пресли вот уже более 40 лет остается одним из самых известных личностей мировой поп-культуры. Его поместье Грейсленд является вторым в США после Белого дома местом по посещаемости туристов (около 600 тысяч человек в год).

Об истории становления Элвиса Пресли как легендарного короля рок-н-ролла – смотрите в программе "Одна история".