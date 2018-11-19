Одна история. Как эксперимент с пространством и временем в США навел ужас на всех его участников

В октябре 1943 года военное ведомство США решило на эксперимент, который значительно повлиял в дальнейшем на исследования пространства и времени в науке, и одновременно стал очередным засекреченным проектом министерства обороны США. Он наводил ужас на всех участников эксперимента, которым удалось выжить. Филадельфийский эксперимент – загадка, давшая начало множеству невероятных теорий и слухов.

О невероятном исследовании, которое было осуществлено с помощью расчетов самого Эйнштейна, стало известно общественности в 1956 году.

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Тогда известный астрофизик и писатель из Айовы – Морис Джессуп – после издания одной из своих книг, которая касалась проблематики чрезвычайных свойств Пространства и Времени, получил письмо, подписанное Карлосом Альенде, в котором утверждалось, что военные уже научились перемещать объекты в 4-мерном пространстве.

Альенде рассказал, что служил в 1943 году на транспортном корабле "Эндрю Фьюресет", который входил в группу контроля Филадельфийского эксперимента. Целью проекта, который имел место во время Второй мировой войны, было создание невидимого для радаров корабля. Таким образом, на эсминец "Элдридж" установили специальные генераторы, и именно благодаря разрядам мощного электромагнитного поля корабль должен был исчезнуть с радиолокаторов.

Иллюстрация про Филадельфийский эксперимент

Однако случилось непредвиденное – эсминец не только исчез с экранов, но и совсем исчез с поля зрения, а через некоторое время снова материализовался, но совсем в другом месте – на территории штата Вирджиния, где его снова зарегистрировали радары. Там он пробыл недолго и через некоторое время появился на первичном месте. Казалось бы, удалось достичь даже больших результатов, чем ожидалось. Однако самое страшное зрелище началось после появления корабля.

По словам Альенде, последствия эксперимента были ужасающими. После того, как корабль исчез и снова появился окутанный сиянием зеленого цвета, экипаж эсминца сошел с ума, некоторые физически слились с перегородками корабля, кто-то материализовался наизнанку, а некоторые из моряков пропали навсегда.

Морис Джессуп начал расследование факта проведения эксперимента, однако ответа на свои вопросы ему найти не удалось. Жизнь астрофизика внезапно оборвалась в 1959 году при загадочных обстоятельствах – его нашли в собственной машине, и в официальной версии заявили, что он задохнулся от выхлопных газов.

Руководство министерства обороны США отрицало Филадельфийский эксперимент, однако история уже в то время получила широкого огласку и исследователи продолжали поиски подтверждения или опровержения фактов. Поэтому впоследствии нашлись документы, подтверждающие, что с 1943 по 1944 год Альберт Эйнштейн состоял на службе в морском министерстве в Вашингтоне. Появились свидетели, которые лично видели, как исчезал "Элдридж" и газетные вырезки с тех времен, которые рассказывали, как матросы, которые сошли с корабля, на глазах у очевидцев "растаяли" в воздухе. А также были найдены расчеты, выполненные рукой Эйнштейна, о чем свидетельствовал характерный почерк.

Кадры из фильма

Попытки установления правды о Филадельфийском эксперименте продолжаются и сегодня. Еще одной интересной находкой является запись рассказа американского инженера Эдома Скиллинга. Он рассказывает, как в 1990 году был в гостях у врача и физика Карла Лайслера, работавшего в 1943 году над этим проектом. Лайслер рассказал, как на борту эсминца установили огромный магнетрон – мощный генератор сверхкоротких волн, который был засекречен в годы Второй мировой войны.

По его словам, этот прибор получал энергию от электрических машин, установленных на корабле, мощности которых было достаточно, чтобы обеспечить энергией небольшой город. Карл Лайслер находился на берегу, чтобы наблюдать и контролировать проведение эксперимента. Свидетельства ученого об исчезновении корабля совпадают с показаниями, описанными человеком по имени Карлос Альенде. Однако Лайслер в свою очередь утверждает, что после появления эсминца все моряки на борту были мертвы, причем часть их трупов превратилась в сталь, из которой был изготовлен корабль.

Его коллеги считали, что они послали корабль в другое время, что повлекло распад судна на молекулы, а после процесса возвращения произошла частичная замена органических молекул человеческих тел на атомы металла. Скиллинг также утверждал, что во время разговора с Лайслером было заметно, что физика до сих пор преследуют угрызения совести и чувство вины за смерть моряков во время эксперимента.

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После происшествия эсминец "Элдридж" еще некоторое время находился в резерве флота США, однако впоследствии ему дали новое название – "Лев" – и продали в резерв Греции. История о мистическом эксперименте до сих пор остается неразгаданной, ведь официальных документов якобы не сохранилось, а вахтенные журналы корабля сопровождения "Фьюресет" и вовсе были уничтожены. Поэтому попытки систематизации фактов невероятного испытания пока базируются на многочисленных слухах и необоснованных фактах показаниях очевидцев, а правительство США упорно продолжает отрицать проведения эксперимента с фатальными последствиями.