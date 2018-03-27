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Одна история. Как Уинстон Черчилль из журналиста превратился в премьер-министра

Одна история 36 Читати новину українською

Уинстон Черчилль – писатель, лауреат Нобелевской премии 1953 года, государственный деятель Великобритании, наиболее известный как премьер-министр этой страны в годы Второй Мировой войны.

Черчилль родился 30 ноября 1874 года в родовом имении герцогов Мальборо в Бленхеймском дворце. Его отец, лорд Рэндольф Генри Спенсер, был известным политиком и Канцлером Казначейства Великобритании, а мать Дженни – дочерью богатого американского бизнесмена.

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Уже с рождения мальчик стал членом "высшей касты" привилегированного сословия. Это могло стать препятствием для политической карьеры, ведь дворяне не имели права входить в Палату Общин и правительство страны. Однако Уинстон оказался вне правил, что позволило ему стать великим политиком.

Вінстон Черчилль
Уинстон Черчилль

В Брайтонской школе сестер Томпсон Уинстон не полюбил обучения, и поэтому имел плохую успеваемость. В колледже Хэрроу Черчилль демонстрировал свое безразличие к учебным предметам и учил только то, что ему было интересно, все остальное игнорировал. Поэтому когда парню исполнилось 15, его перевели в класс, где обучали военному делу.

Благодаря связям матери Уинстона назначили военным корреспондентом на Кубе. Дебют в журналистике принес будущем политику славу и призвание общества. Кроме славы и денег, с Кубы Черчилль привез две пожизненные привычки – курение кубинских сигар и послеобеденный отдых. Позже он продолжил свое журналистское путешествие в Индию, а затем и в Египет. Кроме освещения событий, он лично участвовал в боях, добросовестно относился к своим офицерским обязанностям.

Как на посреди своей политической карьеры Черчилль стал премьер-министром Великобритании – смотрите в программе.

Теги: Великобритания История Одна история
Источник: 24 Канал
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