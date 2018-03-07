Одна история. Как в Европу попала эпидемия, которая посеяла ужас в средневековом обществе

"Черная смерть" – вторая пандемия чумы, которая обрушилась на Европу в 1347 году и за пять лет "скосила" от четверти до трети ее населения. Кое-где смертность достигала 97%, и люди умирали целыми селами. Охватив сначала Китай и Индию, чума проникла в Европу вместе с монгольскими войсками и торговыми караванами.

Пандемия повторялась еще много раз в меньших масштабах. Инфекционным агентом эпидемии была чумная палочка Yersinia pestis. Это подтвердили генетические исследования останков жертв Черной смерти, отчет о которых опубликован в 1998 году.

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Что вызвало чуму? Причин несколько, и одна из них – экологическая. XIV век был временем глобального похолодания после столетий теплого и влажного периода: изменение климата, природные катаклизмы, низкая урожайность, голод, и, как следствие, недоедание и снижение иммунитета у людей сделало их уязвимыми к болезни. Незадолго до чумы старый континент поразили страшные эпидемии оспы и проказы, что также ослабило иммунитет тех, кто выжил, и стал жертвой чумы.



Чумной врач (Гравюра Пауля Фюрста, 1656 год)

Помимо экологических предпосылок распространению чумы поспособствовали военные бедствия: во Франции бушевала война, позднее названная "Столетней". В Италии продолжали враждовать между собой гвельфы и гибеллины, в Испании шли внутренние конфликты и гражданские войны, над частью Восточной Европы было установлено монголо-татарское иго. Нищета и большое число беженцев из разрушенных войной областей, передвижение огромных армий и оживленная торговля стали большими катализаторами.

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Необходимым условием поддержания эпидемии является достаточно высокая плотность населения. Скопления людей, вынужденных часто ютиться в одной комнате или, в лучшем случае, в одном доме, в средневековье не заботились о профилактике заболеваний.

Какие коррективы внесла "Черная смерть" в столетние европейские традиции – смотрите в программе.