Одна история: Какая страшная судьба постигла реформатора католической церкви Яна Гуса

Ян Гус – чешский религиозный мыслитель, философ, один из первых реформаторов католической церкви, ректор Пражского университета и национальный герой. Он до последних дней отстаивал свою позицию и свои учения, его дух был несокрушимым, и именно поэтому его постигла страшная участь.

Фактов о начале жизни этого героя немного, известно, что родился он примерно в 1369 году в Южной Чехии. Учился в Карловом университете в Праге на факультете искусств. Там он получил степень бакалавра, а затем – магистра.

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В 1400 году получил сан священника и начал проповедовать в Вифлеемской часовне в Праге. Преподавал в Пражском университете, был избран на должность декана факультета искусств, а затем – на должность ректора. Будучи на этой должности Ян Гус выступал за увеличение влияния чехов на управление университетом.



Вифлеемская часовня

В то время в Карловом университете были значительные противоречия между чешским землячеством, которое объединяло студентов и профессоров Чехии, Моравии, Венгрии и Семиградье – исторической области на севере Румынии – и студентами других национальностей, преимущественно немцами. Национальные противоречия усиливались религиозным противостоянием.

Чешские профессора во главе с Яном Гусом были сторонниками идей Джона Уиклифа – английского теолога, профессора Оксфордского университета – и выступали за реформацию церкви. Зарубежные профессора, преимущественно немцы, выступали против нее. В 1393 году голосами немцев учения Уиклифа признали еретическим и запретили его в университете. Это решение значительно обострило противоречия между общинами и со временем привело к открытому противостоянию за влияние на управление университетом.



Ян Гус

В 1408 году король Чехии Вацлав IV издал Кутногорский декрет, согласно которому чехам при управлении университетом принадлежало три голоса, а другим народам – ​​один. После издания Кутногорского декрета власть в университете перешла к чехам, а немецкие студенты и преподаватели оставили учебное заведение и основали Лейпцигский университет.

Ян Гус активно проповедовал в Вифлеемской часовне учение Джона Уиклифа, которое он поддерживал, что вызвало недовольство пражского архиепископа Збынека Газенбурзкого. Он объявил проповеди Гуса еретическими и приказал сжечь произведения Уиклифа. Однако Гус дальше продолжал свою деятельность.



Джон Уиклиф

Проповедуя, он критиковал тогдашние обычаи католической церкви, и призвал вернуться к истокам христианской веры. Говорил о том, что священникам нельзя взимать плату за таинства и продавать церковные должности, людям – нельзя слепо подчиняться церкви, а нужно думать самим, а власть, которая нарушает заповеди, не может быть признана Богом. После этого архиепископ отлучил Гуса от церкви, а впоследствии это подтвердил Папа Иоанн XXIII.

Конфликт Гуса с Католической церковью усилился после того, как он выступил против крестового похода, объявленного 1412 папой Иоанна XXIII против короля Неаполя Владислава I Дураццо, поскольку в своей булле папа обещал отпустить грехи каждому, кто примет участие в походе. 17 июня 1412 года Ян Гус раскритиковал буллу об отпущении и назвал папу антихристом.

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В ответ Иоанн XXIII произнес проклятие Гусу, приказал поймать и судить по церковным законам, а Вифлеемскую часовню разрушить.

Были ли выполнены распоряжения папы, и как это повлияло на дальнейшую жизнь Яна Гуса – смотрите в программе.