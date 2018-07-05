Одна история. Какой эпизод из жизни Синатры был описан в романе "Крестный отец"

Им восхищались три поколения американцев, он был известен во всем мире. Певец с неповторимым голосом, актер невероятного таланта, любимец женщин и незаурядная личность – Фрэнсис Альберт Синатра.

В детстве, в отличие от большинства сверстников, у Френсиса были деньги на дорогую одежду и гулянки с друзьями. Позже мать, с помощью своих связей, устроила парня в местную газету редактором, однако работать на этой должности Синатре элементарно не хватило знаний, ведь он не закончил даже старших классов.

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Оттуда парня выгнали за хулиганское поведение. После неудачной попытки в профессии редактора парень начал работать курьером, а затем клепальщиком на верфи, однако его основным увлечением всегда была музыка. Фрэнк сам научился петь на слух, он никогда не учил нот. С 1932 года Синатра начал выступать на радио, а после того, как в 1933 году посетил концерт своего кумира Бинга Кросби в Джерси-Сити, он заявил, что хочет стать певцом.

Его музыкальная карьера началась после победы вместе с группой The Hoboken Four на конкурсе молодых талантов в популярном тогда радио-шоу. Вместе с ними он поехал в свое первое национальное турне. Однако вскоре его карьера едва не оборвалась из-за ареста за любовную связь с замужней женщиной, ведь такой поступок в тридцатых года в Америке был уголовным преступлением.



Френк Синатра в студии

Тогда Синатре удалось избежать наказания, а толчок его карьерному росту дала работа в известных свинговых джаз-оркестрах трубача Гарри Джеймса и тромбониста Томми Дорси. На волне увлечения Синатра подписал с Дорси контракт до конца жизни, который ему позже помог разорвать мафиози Сэм Джианкана. Этот эпизод из жизни Синатры позже был описан в романе "Крестный отец". Считается, что один из персонажей романа – певец Джонни Фонтейн – списан именно с Фрэнка, хотя на протяжении жизни он упорно отрицал или удачно отшучивался о своих связях или сотрудничестве с мафией.



Автограф Синатры

В 1942 году певца пригласили выступать на рождественском концерте в Нью-Йорке в кинотеатре Paramount, где его увидел агент Джордж Эванс, который сделал из Синатры за две недели выступлений звезду и любимца американских девочек-подростков.

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Впоследствии Фрэнка призвали на службу, но его признали непригодным из-за врожденного повреждения барабанной перепонки. Через несколько лет после этого один из журналистов написал, что Синатра откупился от армии с помощью своих связей с мафией, поэтому Фрэнк избил его при встрече, что получило большой резонанс в прессе.

Почему в конце 40-х годов Синатра едва не покончил жизнь самоубийством – смотрите в программе.