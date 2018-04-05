Одна история. Кто допустил ошибку на "Титанике", из-за которой погибли 1,5 тысячи человек

Непотопляемый "Титаник" – гигантский океанский лайнер, печально известный своим трагическим крахом во время первого же рейса. На борту было более 2 тысяч человек, из которых выжили 706. Титаник ушел на дно за 2 часа 40 минут. Эта катастрофа стала одной из самых крупных в истории кораблекрушений.

Наибольшее на то время судно строили в Белфасте в течение трех лет и закончили в 1912-м. Заказчиком выступила судоплавна компания "Уайт Стар Лайн".

Читайте также: Одна история. Каким был первый электромобиль задолго до появления Tesla

Каюты и общественные помещения "Титаника" разделялись на три класса. Наиболее роскошными и изысканными были интерьеры первого класса, с мебелью из красного дерева и позолотой, витражным стеклом и шелковыми портьерами. Пассажиры первого класса могли воспользоваться бассейном, кортом для игры в сквош, рестораном "А-ля карт", двумя кафе и гимнастическим залом.

Каюты и салоны третьего класса выглядели максимально просто: стальные стены красили набело или обшивали деревянными панелями.

10 апреля 1912 года "Титаник" отправился из Саутгемптона в свой первый и, как окажется впоследствии, единственный рейс. Командовал судном капитан Эдвард Смит. На четвертые сутки путешествия радиостанция "Титаника" приняла семь предупреждений об айсбергах, однако лайнер продолжал двигаться почти на предельной скорости. Чтобы избежать столкновения со льдинами, капитан приказал идти чуть южнее привычного маршрута.



Кадр из фильма "Титаник"

Под конец воскресного дня 14 апреля в 23:39 на капитанский мостик доложили об айсберге прямо по курсу. Столкновение было неизбежным. В ночной тьме лайнер наткнулся бортом на огромную ледяную глыбу. Получив несколько пробоин, судно начало тонуть.

Можно ли было избежать одной из крупнейших катастроф ХХ века – смотрите в программе.