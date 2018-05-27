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Одна история. Почему Джек Лондон мог не появиться на свет: жуткая оказия

Одна история 168 Читати новину українською

Биография Джека Лондона полна интересных фактов и неожиданных поворотов судьбы: прежде, чем стать известным, ему пришлось пройти тернистый путь тяжких лишений. В жизнеописании Джека интересно все: от странных родителей до невероятного количества путешествий. Лондон стал одним из самых популярных зарубежных авторов, которого читали в Советском Союзе.

Будущий писатель родился 12 января 1876 года в Сан-Франциско, штат Калифорния. Некоторые литераторы шутили, что Джон Гриффит Чейни (настоящее имя Джека Лондона) стал известен еще до рождения, ведь родители автора были экстравагантными личностями, которые любили поражать публику.

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Мать Флора Веллман – дочь Маршалла Веллмана, влиятельного предпринимателя из штата Огайо. В юношеском возрасте девушка переехала в Калифорнию работать учительницей. Но работа не ограничивалась уроками музыки, мать будущего писателя увлекалась спиритизмом и утверждала, что духовно связана с индейским вождем. Флора страдала от нервных срывов, ее настроение часто менялось из-за тифа.

Джек Лондон у зрілому віці
Джек Лондон в зрелом возрасте

Находясь в Сан-Франциско, любительница эзотерики познакомилась с не менее интересной личностью – ирландцем Уильямом Чейни. Адвокат Уильям знал математику и литературу, но наибольшей славы он получил благодаря магии и астрологии. Мужчина много путешествовал, любил морские путешествия, но больше всего своего времени он посвящал астрологии.

Пара жила в гражданском браке, и через некоторое время Флора забеременела. Профессор Чейни настаивал на аборте и этим спровоцировал скандал, о котором заговорили местные газеты. Отчаявшаяся Веллман пыталась покончить с собой старым ржавым револьвером, но пуля только слегка ранила ее.
Журналисты рассказывали о Чейни как о детоубийце, который бросил много жен, и к тому же отсидел в тюрьме. Оскверненный дурной славой профессор-прорицатель раз и навсегда покинул город.

Родина Джека Лондона
Семья Джека Лондона

Повзрослев, Джек Лондон пытался связаться с отцом, но тот так и не появился. После рождения сына Флоре некогда было заниматься воспитанием ребенка, ведь она не отказывала себе в посещении светских мероприятий. Поэтому воспитанием парня занималась няня Дженни Принстер. Именно ей писатель посвятил значительную часть своих произведений.

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Даже после рождения сына Веллман зарабатывала на спиритических сеансах. В 1876 году за духовной помощью к Флоре обратился Джон Лондон, который потерял жену и сына. Ветеран войны Джон был хорошим человеком, воспитывал двух дочерей и не стеснялся любой работы. После бракосочетания Веллман и Лондон жили вместе со своими детьми большой семьей. Мальчик быстро нашел общий язык с отчимом, они относились друг к другу как отец и сын.

Какая беда случилась с любящим отчимом, и почему юный Джек начал работать на консервной фабрике – смотрите в программе.

Теги: Новости США Книги История Одна история
Источник: 24 Канал
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