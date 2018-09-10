Одна история.Как Мария Склодовская-Кюри вынуждена была работать гувернанткой, чтобы стать ученым

Она первой исследовала явление радиоактивности и открыла неизвестные тогдашней науке радиоактивные элементы. Она стала первой женщиной, которая защитила в Сорбонне докторскую диссертацию. Первой женщиной, которая получила Нобелевскую премию, а также первым и единственным из ученых, кто удостоился этой награды дважды. Мария Склодовская-Кюри – самая известная женщина-ученый в мире.

Родилась Мария 7 ноября 1867 года в Варшаве. Мария имела от кого перенять любовь к науке – ее отец преподавал в гимназии физику, а мать была в ней директором. Уже с юного возраста девушка начала работать лаборантом в лаборатории своего двоюродного брата, где ее увлечение наукой все росло.

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Мария стремилась учиться в университете, но в конце 19 века такие мечты были практически невыполнимыми. Во время российского правления в Польше действовал запрет на вступление женщин в Варшавский университет. Но девушка не сдавалась. Вместе со своей старшей сестрой – Бронеславой – они договорились о взаимопомощи друг другу. Следовательно, первой на обучение в медицинский институт в Париж поехала старшая сестра, а Мария устроилась гувернанткой и в течение пяти лет материально ее поддерживала.

Когда обучение сестры закончилось, Мария также отправилась во Францию и поступила на факультет естественных наук Парижского университета.

Мария Склодовская-Кюри

После окончания университета Мария Склодовская познакомилась со своим будущим мужем Пьером Кюри. Общее увлечение физикой быстро сблизило молодых ученых, и через год они поженились.

Наша жизнь была полностью посвящена научной работе, и наши дни проходили в лаборатории. Мы жили очень дружно, наши интересы во всем совпадали: теоретическая работа, исследования в лаборатории, подготовка к лекциям или к экзаменам. За 11 лет нашей совместной жизни мы почти никогда не расставались,

– говорила позже Кюри.

В 1896 году французский физик Анри Беккерель обнаружил, что урановым соединениям свойственно глубоко проникающее излучение. Это загадочное явление очень заинтересовало Марию и она начала его изучения.

Как собственно же открытие Кюри забрало у нее жизнь – смотрите в программе.