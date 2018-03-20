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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Одна из европейских стран может присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 в России

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Эмблема Чемпионата мира по футболу 2018 года
Эмблема Чемпионата мира по футболу 2018 года / ua.112.ua

Правительство Исландии обсуждает возможность бойкота чемпионата мира-2018, который летом этого года пройдет в России.

Об этом заявили в исландском МИД, сообщает UA.Футбол.

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Там сообщили, что правительство страны рассматривает вопрос бойкота в знак солидарности с Британией из-за отравления Сергея Скрипаля. Ведь накануне в королевстве заявили, что планируют коллективный бойкот из-за скандального дела российского экс-шпиона.

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Бойкот означает, что никто из чиновников не посетит ни одно из мероприятий чемпионата. В МИД Исландии добавили, что такие вещи являются очень серьезными, и они связаны не только с британцами. Правда, даже если бойкот состоится, участие в соревнованиях национальной сборной и присутствие на матчах исландских болельщиков запрещены не будут.

Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует 14 июня. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.

Теги: Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 Исландия Новости спорта
Источник: 24 Канал
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