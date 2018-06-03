Одна из европейских стран потратит на защиту границы с Россией почти 188 миллионов евро

Эстония планирует начать создание инфраструктуры и оборудования систем технического надзора на границе с Россией. Начать такие работы планируют в 2019 году. На это до 2026 года будут потрачены 188 миллионов евро.

Об этом сообщается на сайте эстонского парламента, передает DW.

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Отмечается, что в качестве партнера министерство внутренних дел Эстонии привлекло европейскую пограничную службу Frontex.

По словам председателя специальной комиссии Райво Аега, запланированные инвестиции должны создать условия, необходимые для сотрудничества между правоохранительными органами Эстонии, учреждениями Силами безопасности и обороны страны.

Стоит добавить, что длина границы Эстонии с Россией составляет более 330 километров.

Напомним, недавно Эстония провела демаркацию границ с Россией – были установлены последние желтые вехи в разметке зоны пограничного режима между Россией и Эстонией на Чудском, Псковском и Теплом озерах, а также на Нарвском водохранилище.