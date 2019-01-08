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      Одна из лучших теннисисток Украины во второй раз беременна

      98 Читати новину українською
      Екатерина Бондаренко во второй раз беременна
      Екатерина Бондаренко во второй раз беременна

      Украинская теннисистка, 140-я ракетка мира Екатерина Бондаренко находится на 8 месяце беременности. По этой причине спортсменка пропустит Открытый чемпионат Австралии, который стартует в Мельбурне 14 января.

      Вместе с мужем Денисом Володько Екатерина уже имеет дочь Карину, которой в мае исполнится 6 лет, сообщает Xsport.

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      Последний раз на корт Бондаренко выходила 27 августа, в Нью-Йорке, где не сумела пройти дальше первого раунда на Открытом чемпионате США.

      32-летняя Екатерина Бондаренко среди всех украинских теннисистов имеет самый большой опыт выступлений на турнирах Большого шлема. На ее счету 37 стартов в основной сетке мэйджоров, которые распределились так: Australian Open – 8; Roland Garros – 9; Wimbledon – 11; US Open – 9.

      Кроме того, она одержала в них 28 побед. Среди украинцев за историю больше выигранных матчей только у Андрея Медведева (65), Элины Свитолиной (42) и Александра Долгополова (33).

      Лучшее достижение Бондаренко в одиночном разряде – четвертьфинал US Open-2009. На ее счету два титула WTA, а также исторический трофей – победа в парном разряде на Australian Open-2008 вместе со старшей сестрой Еленой.

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      Стоит отметить, что о сроках возвращения Екатерины Бондаренко после декретного отпуска в большой спорт пока ничего неизвестно.

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      Теги: Спорт Теннис
      Источник: 24 Канал
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