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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Одна из старейших женщин с COVID-19 выздоровела в Турции: что известно

      - Читати новину українською
      Вылечилась от COVID-19 / www.aa.com.tr/

      В Турции сообщили о выздоровлении от коронавируса Хавахан Карадениз. Это одна из старейших женщин в мире, которые выздоровели от COVID-19.

      Хавахан 107 лет, а пробыла в больнице она неделю. Как говорят врачи, выздоровела благодаря крепкому иммунитету. Об этом сообщило информационное агентство "Анадолу".

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      Сейчас она на двухнедельном карантине дома вместе с внуком, который ухаживает за бабушкой. Всего у нее четверо детей, 11 внуков и 15 правнуков. Турецкое информационное агентство "Анадолу" написало, что медики в шоке он того, как быстро 107-летняя женщина преодолела COVID-19.

      "Я даже не думала, что так много времени проведу в больнице. Когда меня привезли, я сказала, что через два дня уеду отсюда. Но этого не произошло. Это очень хорошая больница и врачи", – сообщила Хавахан Карадениз.

      Смотрите видео о женщине, которая преодолела COVID-19:

       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Турции
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