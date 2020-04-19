Одна из старейших женщин с COVID-19 выздоровела в Турции: что известно
В Турции сообщили о выздоровлении от коронавируса Хавахан Карадениз. Это одна из старейших женщин в мире, которые выздоровели от COVID-19.
Хавахан 107 лет, а пробыла в больнице она неделю. Как говорят врачи, выздоровела благодаря крепкому иммунитету. Об этом сообщило информационное агентство "Анадолу".
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Сейчас она на двухнедельном карантине дома вместе с внуком, который ухаживает за бабушкой. Всего у нее четверо детей, 11 внуков и 15 правнуков. Турецкое информационное агентство "Анадолу" написало, что медики в шоке он того, как быстро 107-летняя женщина преодолела COVID-19.
"Я даже не думала, что так много времени проведу в больнице. Когда меня привезли, я сказала, что через два дня уеду отсюда. Но этого не произошло. Это очень хорошая больница и врачи", – сообщила Хавахан Карадениз.
Смотрите видео о женщине, которая преодолела COVID-19:
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