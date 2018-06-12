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Одна из стран Европы просит США увеличить количество военных в стране из-за угрозы России

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Норвегия будет просить США удвоить число морпехов из-за угрозы России
Норвегия будет просить США удвоить число морпехов из-за угрозы России / Фото из открытых источников

Норвегия просит Соединенные Штаты Америки увеличить более чем вдвое количество морской пехоты в северной части страны из-за потенциальной угрозы со стороны России.

Об этом сообщает издание Reuters.

Отметим, 330 американских морских пехотинцев, которые прибыли в Норвегию в январе 2017 года, должны покинуть страну в конце этого года. Это первый случай постоянного пребывания иностранных солдат НАТО на территории Норвегии после окончания Второй мировой войны.

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Однако их присутствие в Норвегии плохо восприняла Россия, которая граничит с ней в арктической зоне. В частности, Кремль заявил, что размещение американского военного контингента ухудшит двусторонние отношения с Осло и усилит напряженность на северном фланге НАТО.

Норвегия попросит Вашингтон увеличить контингент морских пехотинцев с 2019 года. Осло хотело бы увеличить количество нынешних американских солдат до 700. Дополнительные войска будут размещены в регионе Трумс в норвежской Арктике, а не в центральной части Норвегии.

Дополнительные силы должны переместить значительно ближе к границе с Россией в губернии Тромс.

Оборона Норвегии зависит от поддержки наших союзников по НАТО. Чтобы обеспечить поддержку и эффективную работу во время кризиса или войны, мы должны тренироваться вместе в мирное время. Мы должны быть уверены, что солдаты НАТО из стран-союзников знают норвежскую специфику,
– сказал министр обороны Норвегии Бакке-Енсен.

Кроме того, норвежское правительство планирует продлить минимум на пять лет программу военного сотрудничества с США.

Теги: Новости России Новости США Новости политики Норвегия НАТО
Источник: 24 Канал
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