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      Одна видела смерть другой: новые детали жестокого убийства девушек в новогоднюю ночь в Киеве

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      Жестокое убийство девушек на Подоле в Киеве: новые подробности

      В первые дни нового 2020 года Украину шокировало жестокое убийство девушек в Киеве. Их на балконе своей квартиры в Подольском районе нашла женщина. Перед этим она сдавала свою квартиру в аренду влюбленной парочке, которая неожиданно решила съехать раньше.

      Как происходило убийство девушек

      Замордованные тела девушек лежали друг на друге. Кроме того, девушки были полураздетыми и со связанными ногами. Обеих жестоко исполосовали ножом. В частности, на одном из тел эксперты насчитали по меньшей мере 10 ранений, а на теле другой девушки – более 25. Впоследствии стало известно, что убивали девушек по очереди и заставляли одну смотреть на смерть другой, говорится в сюжете программы "Чрезвычайные новости".

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      Внимание! 18+

      Київ
      Фото с балкона квартиры, где нашли два тела

      Погибшими оказались 18-летняя Мария Камынина и 16-летняя Ева Лысенко. Они таинственно исчезли после того, как вышли в магазин. Когда нашли их тела, уже был второй день, как подростков разыскивали родственники.

      Журналисты выяснили, что по дороге в магазин они познакомились с девушкой их возраста и вдвое старшим мужчиной. Пара пригласила девушек к себе в гости, а те, в свою очередь, согласились. Примечательно, что соседи не слышали ни громких криков, ни других характерных признаков празднований. Кроме того, злоумышленники после убийства уничтожили все вещественные доказательства.

      Київ, вбивство, дівчата, поділ, Новий рік
      Погибшие девушки – 18-летняя Мария Камынина и 16-летняя Ева Лысенко

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      Что известно о предполагаемых убийцах

      Подозреваемые 34-летний Сергей Ксендзик и 19-летняя Елизавета Бершадская познакомились летом прошлого года. До знакомства Елизавета родила двоих детей, но бросила их на отца. Сергей же отметился не одним преступлением – от краж до изнасилования несовершеннолетней. К счастью, девушка осталась жива, правда, мужчина угрожал ее убить. За это Ксендзик отсидел 10 лет в тюрьме. Выйдя на свободу, он познакомился с Елизаветой. И пара решила прикинуться современными Бонни и Клайдом – где-то украли, где-то кого-то ограбили.

      "Когда мы узнали, что Ксендзика подозревают в убийстве двух девушек, для нас это, конечно, было шоком, но мы не удивились, что именно его задержала полиция. Это – недобрый, хитрый и наглый человек. От него всего можно ожидать", – так его характеризуют жители села, где он жил.

      Всю вину злоумышленники отрицают. В частности, Ксендзик говорит, что ни он, ни его любимая не причастны к этому ужасному преступлению.

      Я признаю себя виновным в том, что я защищал себя и того человека, который был рядом. И это была самозащита,
      – заявил он в суде.

      Еще больше поражает и мотив убийства – девушки поплатились жизнью за свои вещи: мобильные телефоны, драгоценности и бижутерию.

      Київ, вбивство, дівчата, поділ, Новий рік
      Подозреваемые в убийстве девушек в новогоднюю ночь в Киеве – 34-летний Сергей Ксендзик и 19-летняя Елизавета Бершадская

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      Какое будущее ждет Ксендзика и Бершадскую

      Их задержали в Одессе 6 января. Действия злоумышленников предварительно квалифицированы по таким статьям Уголовного кодекса:

      • Умышленное убийство двух или более лиц из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
        Наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным с конфискацией имущества.
      • Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой и соединенный с причинением тяжких телесных повреждений.
        Наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

      Сейчас Ксендзик и Бершадская находятся за решеткой – на время расследования суд избрал иим меру пресечения в 2 месяца в СИЗО без права внесения залога.

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Расследования Убийство Новости Киева Криминальные новости
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