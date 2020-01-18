Одна видела смерть другой: новые детали жестокого убийства девушек в новогоднюю ночь в Киеве

В первые дни нового 2020 года Украину шокировало жестокое убийство девушек в Киеве. Их на балконе своей квартиры в Подольском районе нашла женщина. Перед этим она сдавала свою квартиру в аренду влюбленной парочке, которая неожиданно решила съехать раньше.

Как происходило убийство девушек

Замордованные тела девушек лежали друг на друге. Кроме того, девушки были полураздетыми и со связанными ногами. Обеих жестоко исполосовали ножом. В частности, на одном из тел эксперты насчитали по меньшей мере 10 ранений, а на теле другой девушки – более 25. Впоследствии стало известно, что убивали девушек по очереди и заставляли одну смотреть на смерть другой, говорится в сюжете программы "Чрезвычайные новости".

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Внимание! 18+



Фото с балкона квартиры, где нашли два тела

Погибшими оказались 18-летняя Мария Камынина и 16-летняя Ева Лысенко. Они таинственно исчезли после того, как вышли в магазин. Когда нашли их тела, уже был второй день, как подростков разыскивали родственники.

Журналисты выяснили, что по дороге в магазин они познакомились с девушкой их возраста и вдвое старшим мужчиной. Пара пригласила девушек к себе в гости, а те, в свою очередь, согласились. Примечательно, что соседи не слышали ни громких криков, ни других характерных признаков празднований. Кроме того, злоумышленники после убийства уничтожили все вещественные доказательства.



Погибшие девушки – 18-летняя Мария Камынина и 16-летняя Ева Лысенко

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Что известно о предполагаемых убийцах

Подозреваемые 34-летний Сергей Ксендзик и 19-летняя Елизавета Бершадская познакомились летом прошлого года. До знакомства Елизавета родила двоих детей, но бросила их на отца. Сергей же отметился не одним преступлением – от краж до изнасилования несовершеннолетней. К счастью, девушка осталась жива, правда, мужчина угрожал ее убить. За это Ксендзик отсидел 10 лет в тюрьме. Выйдя на свободу, он познакомился с Елизаветой. И пара решила прикинуться современными Бонни и Клайдом – где-то украли, где-то кого-то ограбили.

"Когда мы узнали, что Ксендзика подозревают в убийстве двух девушек, для нас это, конечно, было шоком, но мы не удивились, что именно его задержала полиция. Это – недобрый, хитрый и наглый человек. От него всего можно ожидать", – так его характеризуют жители села, где он жил.

Всю вину злоумышленники отрицают. В частности, Ксендзик говорит, что ни он, ни его любимая не причастны к этому ужасному преступлению.

Я признаю себя виновным в том, что я защищал себя и того человека, который был рядом. И это была самозащита,

– заявил он в суде.

Еще больше поражает и мотив убийства – девушки поплатились жизнью за свои вещи: мобильные телефоны, драгоценности и бижутерию.



Подозреваемые в убийстве девушек в новогоднюю ночь в Киеве – 34-летний Сергей Ксендзик и 19-летняя Елизавета Бершадская

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Какое будущее ждет Ксендзика и Бершадскую

Их задержали в Одессе 6 января. Действия злоумышленников предварительно квалифицированы по таким статьям Уголовного кодекса:

Умышленное убийство двух или более лиц из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным с конфискацией имущества.

Наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным с конфискацией имущества. Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой и соединенный с причинением тяжких телесных повреждений.

Наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сейчас Ксендзик и Бершадская находятся за решеткой – на время расследования суд избрал иим меру пресечения в 2 месяца в СИЗО без права внесения залога.