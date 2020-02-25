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      Одна погибшая и 4 травмированных: что известно о последствиях непогоды в Украине

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      Рятувальники ліквідовують наслідки ускладнення погодних умов / dsns.gov.ua

      В Украине бушевали циклоны Ксантипп и Юлия, из-за чего погода серьезно ухудшилась. Вследствие непогоды один человек погиб, а еще 4 – получили травмы.

      В Одесі 24 лютого у центрі міста на жінку впало дерево, вона загинула. Окрім того, ще 4 людини постраждали у Херсоні, Кропивницькому, Івано-Франківську та Запоріжжі, повідомили у пресслужбі ДСНС.

      Важливо: Прогноз від синоптика: як довго протримається негода

      Зауважимо, що у Херсоні на дитину також впало дерево. Її одразу госпіталізували.

      Сильний вітер пошкодив покрівлі 56 житлових будинків та 93 об’єктів соціально-побутової сфери у 9 областях:

      • Одеській;
      • Херсонській;
      • Миколаївській;
      • Кіровоградській;
      • Вінницькій;
      • Івано-Франківській;
      • Запорізькій;
      • Тернопільській;
      • Чернівецькій.

      негода в україні дснс рятувальники наслідки
      Негода пошкодила покрівлі будівель/ Фото пресслужби ДСНС

      дснс погода негода україна наслідки рятувальники
      25 лютого негода ще не покине Україну/ Фото пресслужби ДСНС

      Станом на ранок 25 лютого залишаються знеструмленими 504 населені пункти у 12 областях:

      • Миколаївській (147);
      • Одеській (124);
      • Дніпропетровській (69);
      • Херсонській (52);
      • Запорізькій (41);
      • Донецькій (25);
      • Полтавській (11);
      • Вінницькій (11);
      • Сумській (8);
      • Кіровоградській (8);
      • Черкаській (5);
      • Луганській (3).

      Синоптики прогнозують, що 25 лютого в Україні пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів у секунду (крім північних областей). ДСНС оголосила І рівень небезпечності – жовтий.

      Що відомо про негоду в Україні: коротко

      • В Україні вирували циклони Ксантипп і Юлія, погода серйозно погіршилась.
      • Унаслідок негоди загинула людина в Одесі, а ще 3 – отримали травми.
      • У таку погоду синоптики закликають бути обережними і намагатися оминати білборди, хиткі конструкції та старі дерева.
      • Зачепили циклони і південні області України, через ще на Чорному та Азовського морях пройшли шторми.

      Зверніть увагу: Сильний вітер повалив пішохідний міст через Інгул у Миколаєві: фото, відео

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Кропивницкого Новости Запорожья Новости Ивано-Франковска Новости Одессы Новости Херсона Жертвы ГСЧС Погода Непогода в Украине
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