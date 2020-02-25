Одна погибшая и 4 травмированных: что известно о последствиях непогоды в Украине
В Украине бушевали циклоны Ксантипп и Юлия, из-за чего погода серьезно ухудшилась. Вследствие непогоды один человек погиб, а еще 4 – получили травмы.
В Одесі 24 лютого у центрі міста на жінку впало дерево, вона загинула. Окрім того, ще 4 людини постраждали у Херсоні, Кропивницькому, Івано-Франківську та Запоріжжі, повідомили у пресслужбі ДСНС.
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Зауважимо, що у Херсоні на дитину також впало дерево. Її одразу госпіталізували.
Сильний вітер пошкодив покрівлі 56 житлових будинків та 93 об’єктів соціально-побутової сфери у 9 областях:
- Одеській;
- Херсонській;
- Миколаївській;
- Кіровоградській;
- Вінницькій;
- Івано-Франківській;
- Запорізькій;
- Тернопільській;
- Чернівецькій.
Негода пошкодила покрівлі будівель/ Фото пресслужби ДСНС
25 лютого негода ще не покине Україну/ Фото пресслужби ДСНС
Станом на ранок 25 лютого залишаються знеструмленими 504 населені пункти у 12 областях:
- Миколаївській (147);
- Одеській (124);
- Дніпропетровській (69);
- Херсонській (52);
- Запорізькій (41);
- Донецькій (25);
- Полтавській (11);
- Вінницькій (11);
- Сумській (8);
- Кіровоградській (8);
- Черкаській (5);
- Луганській (3).
Синоптики прогнозують, що 25 лютого в Україні пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів у секунду (крім північних областей). ДСНС оголосила І рівень небезпечності – жовтий.
Що відомо про негоду в Україні: коротко
- В Україні вирували циклони Ксантипп і Юлія, погода серйозно погіршилась.
- Унаслідок негоди загинула людина в Одесі, а ще 3 – отримали травми.
- У таку погоду синоптики закликають бути обережними і намагатися оминати білборди, хиткі конструкції та старі дерева.
- Зачепили циклони і південні області України, через ще на Чорному та Азовського морях пройшли шторми.
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