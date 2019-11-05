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      Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони

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      Що таке дженерики?
      Що таке дженерики? / Фото з відкритих джерел

      Ліки, основою яких є одна й та сама речовина, можуть називатися по-різному та дуже сильно відрізнятися за вартістю. При цьому, одні кажуть, що дешеві аналоги нічим не гірші, інші — що це небезпечно. Давайте розберемось, що ж це взагалі таке.

      Що це взагалі таке?

      Дженерик – це непатентований лікарський препарат, що є відтворенням оригінального препарату, на який закінчився термін патентного захисту.

      Читайте також: Як розпізнати підроблені ліки: детальне пояснення

      Простіше кажучи, коли розробляють який-небудь препарат, то його довго тестують та досліджують. Потім оформляється патент. Коли термін його дії закінчується, інші компанії теж можуть виробляти подібні ліки – дженерики. Вони значно дешевші, тому що виробник не витрачає гроші на розробку і тестування, а процес реєстрації значно простіший.

      Дженерики взагалі якось перевіряються?

      Для реєстрації дженерика замість звіту про власні клінічні дослідження можна надати звіт про результати досліджень біоеквівалентності відтворених ліків. Біоеквівалентність показує ступінь і швидкість всмоктування, час досягнення максимальної концентрації в крові, розподіл в тканинах і рідинах організму, а також швидкість виведення.

      Тому дослідження, які доводять ефективність і безпеку нового дженерика, все ж проводяться, проте вони не такі довгострокові і дорогі, як у випадку оригінальних ліків.

      Чи ефективні дженерики?

      Дослідження 2012 року показало, що з чотирьох дженериків симвастатину (препаратів для зниження холестерину в крові) тільки два повністю відповідають оригіналу з безпеки та ефективності.

      А в 2013 році з'ясувалося, що за рахунок зниження ефективності дженерики можуть збільшувати тривалість лікування або лікування зовсім не буде давати результату. З іншого боку, якщо збільшити дозу ліків, щоб прискорити лікування, можна викликати негативні ефекти. Тому тут доводиться гадати. Деякі дженерики такі ж ефективні як і оригінали. А інші можуть продовжити лікування та викликати побічні ефекти.

      Щоб відрізнити якісний дженерик, треба перш за все орієнтуватися на ціну. Якщо препарат занадто дешевий (у порівнянні з іншими дженериками), значить його виробник явно на чомусь заощадив. Наприклад, на контролі під час виробництва.

      Хороший показник якості – наявність сертифіката GMP (Good Manufacturing Practice або належна виробнича практика) у фармацевтичного виробництва. Якщо у компанії є такий сертифікат, значить її продукція була вироблена у відповідних умовах (чистота, температура, вологість), в ліки не потрапляло зайвих речовин, вони упаковувалися належним чином.

      Чи варто вживати дженерики?

      Враховуючи кількість дженериків на українському фармацевтичному ринку, можна сказати, що всі колись користуються такими препаратами та нічого страшного в цьому немає. Дженерики – це можливість людям лікуватися з будь-яким доходом.

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      Автор: Максим Багреев
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Новости Здоровье Лекарства
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