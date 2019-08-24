"Однажды в Голливуде": ошеломляющая история серийного убийцы, о котором сняли фильм

Чарльз Мэнсон стал одним из самых известных преступников США и олицетворением зла в массовой культуре. Лидер коммуны, члены которой безотказно выполняли его приказы. Об ужасном детстве, жестокости родных, постоянном насилии в жизни серийного убийцы –читайте далее.

Детство Мэнсона

Чарльз Мэнсон родился 12 ноября 1934 года в Цинциннати, штат Огайо. Его матерью была Кэтлин Мэддокс, которой тогда исполнилось всего 16 лет. Кто был биологическим отцом – точно неизвестно, фамилию же Чарльз получил от следующего мужа Кэтлин.

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Мать Мэнсона злоупотребляла алкоголем и вела распутный образ жизни, поэтому расти парню пришлось с родственниками. Когда Чарльзу исполнилось шесть, мать вместе с ее родным братом приговорили к заключению за вооруженное ограбление.

В это время еще совсем невинный Мэнсон жил вместе с бабушкой и тетей. Жизнь с родственниками была не лучшим вариантом для ребенка. Муж тети решил, что должен присоединиться к воспитанию и сделать из Чарльза настоящего мужчину. Однако его методы были тираническими и сводились к издевательству.

Он запрещал парню плакать и бояться других, а в случае несоблюдения какого-либо из этих правил – наряжал его в женскую одежду. Именно в таком наряде Чарльз провел свой первый день в школе, где его затравили сверстники.

Мать Чарльза досрочно освободили после двух лет тюрьмы. Тогда она забрала сына с собой. Парень кочевал с ней по мотелям, пока женщине опять не надоело материнство. В 12 лет Мэнсона отдали в религиозную школу для мальчиков. Через некоторое время Чарльз сбежал оттуда к матери, однако она уже на следующий день сдала парня обратно.



Детство Чарльза Мэнсона

Первое преступление

Вскоре Мэнсон убежал оттуда во второй раз, на этот раз он бродил по улицам и ночевал под мостами вместе с бродягами. Впоследствии его задержали за кражу велосипеда и отправили в исправительный центр для подростков. Мэнсон пробыл там лишь до утра, после побега он угнал авто и выехал на нем в другой штат.

Там Чарльз "зарабатывал" грабежом, за что вскоре попал в исправительную колонию. По его словам, там он стал жертвой насилия и садизма как со стороны преступников, так и со стороны воспитателей. Он неоднократно пытался убежать, после трех лет пребывания в колонии ему это все же удалось. Тогда Чарльзу уже было 16.

Однако нового способа зарабатывать на жизнь он не придумал, поэтому его очень быстро поймали и отправили в Национальную исправительную школу вплоть до достижения им совершеннолетия. Выйти в 18 Чарльзу все равно не удалось. Всего за месяц до слушания о его освобождении он напал на другого заключенного и что срок наказания продолжили. Мэнсон увидел свободу в 20 лет.



Чарльз "зарабатывал" грабежом

На свободе парень женился, однако быстро вернулся к прежнему образу жизни. Он подделывал чеки, занимался сутенерством и похищал автомобили. За последнее Чарльз снова попал в тюрьму. В общем парень проводил больше времени в местах лишения свободы, чем на свободе. В 1966 году, когда его в очередной раз должны были освободить из тюрьмы, Мэнсон сам просил, чтобы его оставили под стражей, однако ему отказали.

Создание коммуны

Во время отбывания своих сроков заключения Чарльз увлекся музыкой и начал писать песни. На свободе пел и играл на гитаре, иногда зарабатывал этим на жизнь. Впоследствии Мэнсон обнаружил, что у него есть невероятная способность влиять на людей и завоевывать их доверие.



У Мэнсона была невероятная способность влиять на людей

Поэтому вокруг преступника начали собираться люди. Обычно это были молодые девушки и парни, отвергнутые обществом, именно такие, каким был в их возрасте сам Мэнсон. Вскоре они создали свою группировку, которая получила название "Семья". Члены этой организации называли друг друга "братьями" и "сестрами" и все вместе проживали на ранчо вблизи Голливуда.

В отчетах полиции отмечали, что члены "Семьи" употребляли галлюциногенные препараты, приносили жертвы дьяволу и пили кровь животных. К 1969 году у Мэнсона уже примерно сто последователей, которые боготворили своего наставника и верили в его пророчества. Мэнсон рассказывал им о предстоящей войне темнокожих и белых и конце мира.

Он уверял, что "Семья" должна переждать бойню в пустыне, чтобы потом отстроить мир. Чарльз рассказывал свои безумные истории настолько убедительно, что создавалось впечатление, будто он сам в это искренне верит. Поэтому молодые люди, которые приходили в организацию, чтобы почувствовать себя нужными, очень легко подвергались его воздействию.



К 1969 году у Мэнсона было уже примерно сто последователей

Мэнсон начал межрасовую борьбу

Через некоторое время слова Мэнсона переросли в действия. Он решил, что пора начать межрасовую борьбу. Первой жертвой Мэнсона стал темнокожий наркоторговец Бернард Кроув. Последний взял в заложницы одного из членов "Семьи" за то, что ему задолжали денег за партию наркотиков.

Мэнсон застрелил Кроува, после чего убедил всех, что вскоре их ждет месть от "Черной пантеры" – организации, которая защищала права темнокожих в Калифорнии. Чарльз приказал круглосуточно охранять ранчо и ждал нападения. Когда же никто так и не появился, лидер решил подставить "Пантер", чтобы наконец развязать войну, которую он предсказывал.

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Преступник отдал приказ убить еще одного поставщика наркотиков Гэри Хинмена и оставить на месте преступления послание. Последователи Мэнсона закололи наркоторговца, написали на стене кровью "Политическая свинья" и нарисовали лапы пантеры. На этом преступления не прекратились. Вскоре произошло одно из самых громких убийств того времени.

Ужасные преступления серийного убийцы

9 августа 1969 года члены "семьи", по приказу своего гуру убили в поместье в Лос-Анджелесе пять человек. Среди них была актриса и жена известного режиссера Романа Полански – Шерон Тейт. На момент убийства женщина была на девятом месяце беременности.



Шарон Тейт была на девятом месяце беременности

На следующий день в другом доме в этой местности было обнаружено еще два тела. 12 октября полиция арестовала практически всю "Семью", которая находилась на ранчо. Расследование продвигалось медленно, ведь сначала никто не хотел давать показаний и признаваться в содеянном.

Судебный процесс начался только в июле 1970 года. Члены "Семьи" давали показания, однако они часто напоминали не раскаяние, а восхваление и прославление своего лидера. Последователи Мэнсона, оставшиеся на свободе, стремились его освободить и совершали новые преступления. Так, за несколько дней до начала суда пропал без вести адвокат Мэнсона, которого ему назначило правительство. Тело нашли расчлененным лишь через пять месяцев.

В марте 1971 года лидер и нескольких членов "Семьи" были приговорены к смертной казни. Однако уже в следующем году из-за отмены в штате смертной казни приговор изменили на пожизненное заключение. Чарльз Мэнсон умер в тюрьме 19 ноября 2017 года, за время пребывания под стражей у него появился большой круг поклонников. Он был самым известным преступником в США и получал самое большее количество писем.

Ужасные события 1969 года сделали Мэнсона одним из символов американской культуры тех времен. О нем снимали фильмы, сочиняли песни и писали книги. Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон взял за основу своего псевдонима фамилию убийцы, а один из самых известных кинорежиссеров современности Квентин Тарантино снял фильм, главным героем которого является преступник. Лента получила название "Однажды... в Голливуде", в ней Мэнсона сыграл известный актер Дэймон Герриман.