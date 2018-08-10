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Одни кости и кожа, – мать политзаключенного Балуха встретилась с сыном в изоляторе

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Владимира Балуха навестила мать
Владимира Балуха навестила мать / Фото из открытых источников

Мать украинского политзаключенного Владимира Балуха, который уже почти 150 дней голодает, смогла навестить сына в изоляторе временного содержания в оккупированном Крыму.

Встреча состоялась 9 августа, информируют в Крымской правозащитной группе.

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По словам матери политзаключенного, Владимир Балух выглядит очень плохо.

Ничего хорошего. Худой, страшный такой. Скелет. Один скелет,
– рассказала женщина.

Наталья Балух жалуется, что сын не рассказывает о состоянии своего здоровья, чтобы ее не расстраивать.

"Но я же вижу, что он такой страшный, что я просто в шоке. Одни кости и кожа на костях. Выглядит, как старик. Он никогда мне не скажет, что у него что-то со здоровьем плохо. Никогда. Я знаю что и болел он, и поясница болела, и нога, и вообще все было плохо, а он мне говорил, что все хорошо", – говорит мать Балуха.

Она отметила, что во время встречи с сыном за ними присматривал полицейский. Говорит, что после свидания с сыном у нее самой ухудшилось самочувствие.

Я уже не знаю что и думать. Дождусь я его или нет. Я не знаю, что бы я делала, если бы не эта поддержка людей,
– рассказала Наталья Балух.

Владимир Балух с 14 марта вообще не принимает пищи, лишь иногда кисель из овсянки и сухари.

В конце июля его из СИЗО Симферополя перевели в ИВС в Раздольном.

5 июля незаконный "Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания. Так, Балуха приговорили к 5 годам заключения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

В чем обвинили Владимира Балуха?
8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

Оккупационные власти Крыма обвинили Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

Теги: Украинцы в плену РФ заложники Новости Украины голодовка Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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