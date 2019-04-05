Одно из самых жестоких дел Майдана уже на финишной прямой: накажут ли виновных

20 января 2014 года бойцы подразделения "Беркут" чуть не до смерти замучили протестующих на колоннаде стадиона "Динамо". И вот пять лет спустя появилась надежда, что виновные получат наказание за свои действия.

Пять лет назад на улице Грушевского проходила граница между протестующими и правоохранителями во время Революции достоинства. Тогда, на колоннаде стадиона "Динамо" харьковский "Беркут" жестоко избил двух евромайдановцев.

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Жертвами были Владислав Целицкий и несовершеннолетний Михаил Нискогуз. На глазах у других митингующих "Беркутовцы" показательно били ребят, а потом спустили их вниз.

Они сделали живой коридор, около 40 человек. И провели нас по нему. Каждый бил нас ногами, бил дубинками, а потом сняли с меня всю одежду и залили тело перцовым баллоном,

- вспомнил пострадавший Михаил Нискогуз.

Затем тяжело травмированных, не оказывая медицинской помощи, допрашивали в автозаках. Впоследствии ребят госпитализировали и обвинили в организации массовых беспорядков. В частности Владислава в организации демонстраций, мол он руководил группой от трех до пяти тысяч человек, использовал биты, дубинки, свето-шумовые гранаты. За это парню грозило до 15 лет.



Место избиение майдановцев

Впоследствии ребят признали потерпевшим по факту превышения "Беркутом" своих служебных полномочий. А год назад дело избиения активистов начал рассматривать столичный суд. Сейчас приблизились к финишной прямой. Однако на данный момент заслушали лишь сторону обвинения.

Тогда как слово защиты и подозреваемому дадут только через месяц. Сейчас на скамье подсудимых только один из трех обвиняемых-Андрей Хандрыкин. Двое других - Артем Войлоков и Владислав Мастег- бежали в Россию. Адвокат Хандрыкина Валентин Рыбин уверяет, что его подсудимый не был на месте преступления. Однако это уже будет устанавливать следствие.



Андрей Хандрикин

Прокуроры просят для экс-беркутовца восемь лет за решеткой. Тем временем он прошел переаттестацию и продолжает работать полицейским в Харькове, что сильно возмущает пострадавших.