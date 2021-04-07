В Україні незаконно перебував громадянин Росії й кримінальний "авторитет" на прізвисько "Салім". Правоохоронці виявили його та видворили з країни, особисто провели його до трапу літака.

До викриття та екстрадиції злочинця долучились працівники міграційної служби та співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Його вислали з країни з одного з Київських аерпортів 6 квітня.

До теми 15 підсудних на чолі з кримінальним авторитетом: стрілянина в Броварах дійшла до суду

Що відомо про криміналітета

42-річному російському кримінальному авторитету заборонили в'їзд до України у 2016 році на 3 роки, а потім продовжили заборону ще на 3 роки. Проте чоловікові вдалось незаконно проникнути на територію нашої держави.

На порушника склали адмінпротокол через порушення заборони на перетин українського кордону. Також у міграційній службі прийняли рішення про примусове повернення росіянина з забороною в'їзду.

Чим "Салім" займався в Україні

налагоджував кримінальні та корупційні зв'язки;

поширював на території України діяльність підконтрольних йому злочинних груп;

організовував перерозподіляв сфери впливу у злочинному середовищі.

Як проходила екстрадиція злочинця: відео