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Одноклубник украинского футболиста в Испании едва не погиб, когда говорил по телефону

55 Читати новину українською
Пелайо Ново
Пелайо Ново / Соцсети

Одноклубник украинского футболиста Романа Зозули - полузащитник испанского "Альбасете" Пелайо Ново едва ли не погиб накануне матча 33-го тура Сегунды против "Уэска". Дело в том, что спортсмен выпал из окна отеля.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на испанские СМИ.

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Отмечается, что в результате 27-летний футболист получил многочисленные переломы после того, как упал с третьего этажа. Также подчеркивается, что в момент инцидента Ново разговаривал по мобильному телефону.

"Наш игрок находился на лестничной площадке отеля и говорил по телефону. Он неосторожно облокотился на перила и выпал из окна", – рассказали в футбольном клубе.

Іспанія, Сегунда, Альбасете, Зозуля, Ново, спорт, футбол

После падения, Ново было экстренно доставлен в больницу

Добавим, в итоге Пелайо был экстренно доставлен в больницу, где ему провели шестичасовую операцию.

Сейчас футболист находится без сознания, однако его состояние является стабильным.

Теги: Здоровье Новости спорта
Источник: 24 Канал
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