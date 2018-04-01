Одноклубник украинского футболиста в Испании едва не погиб, когда говорил по телефону

Одноклубник украинского футболиста Романа Зозули - полузащитник испанского "Альбасете" Пелайо Ново едва ли не погиб накануне матча 33-го тура Сегунды против "Уэска". Дело в том, что спортсмен выпал из окна отеля.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на испанские СМИ.

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Отмечается, что в результате 27-летний футболист получил многочисленные переломы после того, как упал с третьего этажа. Также подчеркивается, что в момент инцидента Ново разговаривал по мобильному телефону.

"Наш игрок находился на лестничной площадке отеля и говорил по телефону. Он неосторожно облокотился на перила и выпал из окна", – рассказали в футбольном клубе.

После падения, Ново было экстренно доставлен в больницу

Добавим, в итоге Пелайо был экстренно доставлен в больницу, где ему провели шестичасовую операцию.

Сейчас футболист находится без сознания, однако его состояние является стабильным.