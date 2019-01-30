Одноклубник Зинченко в "Манчестер Сити" забил самый быстрый гол в УПЛ за последние 5 лет

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро отметился забитым голом в матче 24 тура АПЛ против "Ньюкасла" (1:2).

Аргентинский футболист Серхио Агуэро отметился голом уже на 25-й секунде. Это самый быстрый гол "Манчестер Сити" в АПЛ за последние 5 лет, пишет OptaJoe.

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Смотрите видео гола Агуэро в ворота "Ньюкасла"

В ноябре 2013 года полузащитник Хесус Навас забил за "Манчестер Сити" за 13 секунд после начала матча с "Тоттенхэмом".

Интересно, что в нынешнем сезоне Агуэро провел в АПЛ 20 матчей и забил 11 мячей.

После 24 матчей "горожане" остались на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. У команды Гвардиолы 56 очков в активе. Лидирующий "Ливерпуль" может увеличить свое преимущество над "Манчестер Сити" в поединке против "Лестера".

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