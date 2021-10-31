На одном из участков в Харькове заявили об остановке голосования: в полиции опровергли
Источник:Национальная полиция
В сети распространились слухи о прекращении голосования на одном из участков Харькова. В местной полиции эту информацию опровергли.
Там заверили, что участок работает в штатном режиме. Об этом сообщили в 16:51 31 октября.
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В полиции опровергли информацию о прекращении голосования на участке
31 октября в интернете появилась информация о том, что ориентировочно в 14 часов на участке в Киевском районе председатель УИК остановила процедуру голосования. В ходе проверки сообщения полицейские выяснили, что информация не соответствует действительности,
– рассказали в ведомстве.
Добавили также, что участок не прекращал работу и процедуру голосования не нарушали.
Данные зарегистрировали в Едином учете Харьковского районного управления полиции № 1.
Список кандидатов в мэры Харькова / инфографика 24 канала
Коротко о нарушениях на выборах мэра города Харькова
- В Харькове 31 октября на выборах мэра города в первом туре выявили ряд правонарушений.
- По данным организации "Опора", 25% избирательных участков раньше времени начали утреннее заседание. По закону, оно должно стартовать в 7:15 или позже.
- 21,5% участков не вели протокол утреннего заседания. В "Опоре" это называют проблемой, поскольку в этом документе должна быть необходимая для подсчета голосов информация.
- Кроме того, на двух спецучастках города не пускали наблюдателей. На участках в Городском перинатальном центре и роддоме №7 от наблюдателей "Опоры" требовали COVID-документы – сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.
- Также полиция задержала нарушителя, который на избирательном участке №631692 на улице Луи Пастера фотографировал свой избирательный бюллетень.
- Еще 30 октября студенты Харьковского медицинского университета получили сообщение от руководства о том, что все, кто живет в общежитии, обязаны проголосовать на выборах.