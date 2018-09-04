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Одну из киевских станций метро закрыли на вход из-за аварии

66 Читати новину українською
Закрытие станции "Политехнический институт"
Закрытие станции "Политехнический институт" / ua.112.ua

В Киеве из-за аварии эскалатора на вход закрыли станцию метро "Политехнический институт".

Об этом сообщает "Киевский метрополитен" в Facebook.

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"Поломка эскалатора. 2 рабочих эскалатора работают на подъем. Аварийная бригада работает на месте", – говорится в сообщении.

Когда откроют станцию пока не сообщается.

 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева метро
Источник: 24 Канал
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