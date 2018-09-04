Одну из киевских станций метро закрыли на вход из-за аварии
В Киеве из-за аварии эскалатора на вход закрыли станцию метро "Политехнический институт".
Об этом сообщает "Киевский метрополитен" в Facebook.
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"Поломка эскалатора. 2 рабочих эскалатора работают на подъем. Аварийная бригада работает на месте", – говорится в сообщении.
Когда откроют станцию пока не сообщается.
Источник: 24 Канал
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