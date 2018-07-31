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Одри Хепберн, Софи Лорен, Анджелина Джоли: эксперты составили рейтинг самых красивых брюнеток

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Рейтинг самых красивых брюнеток
Рейтинг самых красивых брюнеток / Колаж 24 канал

Американский глянцевый журнал Vogue составил рейтинг самых красивых брюнеток, в который вошли знаменитые красавицы 20 и 21 века.

Всего в список попали 39 брюнеток, пишет Vogue. Среди самых привлекательных знаменитостей 20 века рейтинг возглавили бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди, британская актриса Одри Хепберн, "королева Голливуда" Элизабет Тейлор, американская певица и поэтесса Патти Смит и никарагуанская актриса Бьянка Джаггер, также основательница модного дома "Chanel" Коко Шанель.

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Звание самой красивой брюнетки 21 века получили американские певицы Селена Гомес и Рианна, индийская актриса и модель Приянка Чопра, испанская киноактриса Пенелопа Крус и американская актриса Анджелина Джоли.

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Кроме того, в список попали такие звезды как Миранда Керр, Синди Кроуфорд, Жизель Бюндхен, Беверли Джонсон, Кира Найтли, Наоми Кэмпбелл, Вайнона Райдер, Фрида Кало и другие.

Теги: LifeStyle Голливуд Анджелина Джоли Наоми Кэмпбелл Селена Гомес Рианна
Источник: 24 Канал
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