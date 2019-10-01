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      Оффшорные схемы и санкции СНБО: что помешало Гетманцеву попасть в Верховный суд

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      Даниил Гетманцев
      Даниил Гетманцев / 5.ua

      Одной из причин вынесения заключения о несоответствии кандидата на должность судьи Верховного Суда было названо участие в офшорных схемах.

      Глава профильного налогового Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, будучи юристом по образованию, в 2017 году стремился попасть в Верховный Суд. Но его кандидатура не прошла проверку Общественным советом добропорядочности.

      Причины вынесения заключения о несоответствии кандидата на должность судьи Верховного Суда Даниила Гетманцева критериям добропорядочности и профессиональной этики:

      – участие в офшорных схемах,

      – санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины против компании, в которой он был корпоративным собственником;

      – длительное сотрудничество с Владимиром Сивковичем, который считается одним из организаторов избиения студентов в ночь на 30 ноября 2013 г. на Майдане Незалежности;

      – подозрение в уклонении от уплаты налогов.

      "Сивкович был сотрудником советских и, скорее всего, российских спецслужб. Поэтому тот, кто с ним работал, это не красит его биографию", – объясняет политолог Александр Палий.

      Позже Даниил Гетманцев предоставил свои объяснения по замечаниям Общественного совета.

      "Из имеющихся в моем судейском досье материалов видно, что доход в ООО "Юримекс" не является моим единственным источником дохода. В совокупности получается сумма, которая позволяет покрывать мои бытовые нужды. Кроме того, у меня была достаточно успешная карьера в ООО "М.С.Л.", где я прошел путь от помощника юриста до первого вице-президента компании. Я уволился из MCJI в 2011 году, но после этого у меня остались значительные сбережения", – объяснял Гетманцев в ответ на выводы Общественного совета добропорядочности.

      Общественный совет учел объяснения и свои выводы отменил. Но судьей Верховного Суда юрист так и не стал. Пошел выше – заниматься переформатированием бизнес-среды страны

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Верховный суд Украины СНБО
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