Офицера ВСУ и участника войны на Донбассе подстрелили средь бела дня в Житомире

Накануне, 21 июля, в центре Житомира на улице Покровской произошла стрельба, в результате которой был ранен участник боевых действий на Востоке Украины.

Об инциденте на своей странице в Facebook первым сообщил местный житель Александр Романчук.

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По его словам, выстрелы раздались около 11:00 во дворе магазина "Квартал", который располагается на улице Покровской, 20а.



"Подстрелили из травматического оружия нашего товарища, действующего офицера, человека, который с 2014 года постоянно находился в зоне конфликта на Донбассе, а именно на защите территориальной целостности нашей страны и, собственно, нашего мира и спокойствия, – Александра Вербило", – утверждает человек .



При этом он добавил, что после воин был отправлен в больницу.



"Одна пуля попала в него, другая – в его авто. Рядом были дети. Ведутся следственные действия", – констатировал Романчук.



Также он обнародовал фото с места стрельбы.

Добавим, что впоследствии факт происшествия подтвердил руководитель пресс-службы Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко, передает "Житомир.info".



"Действительно, конфликт был. Из-за уличной парковки поссорились местные жители. В военного был совершен выстрел из травматического оружия", – отметила пресс-секретарь.

Напомним, недавно в поселке Железный порт, в Херсонской области, мужчина в состоянии алкогольного опьянения по неизвестной причине начал стрелять.