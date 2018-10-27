Официально: Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн подали документы на развод

Одна из самых красивых пар Голливуда, Ченнинг Татум и его жена Дженна Дьюэнн-Татум официально подали документы на развод.

Супруги подали документы на развод в суд Лос-Анджелеса. Об этом сообщает издание Mirror.

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Подробности пока неизвестны, однако Ченнинг и Дженна будут и в дальнейшем вместе воспитывать общую дочь, 5-летнюю Эверли, и просят о совместной опеке. Отмечается, что ребенок будет проводить равное время с отцом и матерью.

Кроме того, Дьюэнн рассчитывает получать алименты после развода и планирует вернуть свою девичью фамилию.



Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн / Getty

Напомним, что история любви между Ченнингом Татумом и Дженной Дьюэнн началась во время съемок картины "Шаг вперед" 2006-го года, где оба играли главные роли. 2009-го пара сыграла свадьбу. А 31 мая 2013 года у супругов родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум. Впоследствии пара решила расторгнуть брак после девяти лет совместной жизни. О своем намерении знаменитые экс-супруги объявили на страницах в соцсетях.