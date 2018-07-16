Официально. Джошуа и Поветкин проведут бой 22 сентября

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа будет защищать свои титулы против российского спортсмена Александра Поветкина.

Поединок состоится в Лондоне, на знаменитом стадионе "Уэмбли" 22 сентября этого года. Об этом официально сообщил промоутер британца Эдди Хирн.

IT’S ON! @anthonyfjoshua will defend his WBA,IBF,WBA and IBO World heavyweight titles against Alexander Povetkin at @wembleystadium on September 22! New York press conf tomorrow and London on Wednesday pic.twitter.com/NDCn7EpgvX — Eddie Hearn (@EddieHearn) 16 июля 2018 г.

Отметим, 28-летний Джошуа выиграл все бои, в которых принимал участие – 21 победа, из них 20 досрочно. А 38-летний Поветкин потерпел только одно поражение – осенью 2013-го от Владимира Кличко. После этого россиянин выиграл восемь поединков подряд.

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Для Джошуа бой с Поветкиным станет третьим крупнейшим в карьере. В 2017 году британец на "Уэмбли" в зрелищной битве нокаутировал экс-гегемона супертяжелого веса Владимира Кличко, а в марте текущего года в Кардиффе единогласным решением судей разобрался с чемпионом WBO Джозефом Паркером.

Бой Джошуа-Поветкин станет противостоянием двух олимпийских чемпионов. Британец свою золотую медаль завоевал на домашних Играх 2012 года, а россиянин стал победителем Олимпиады в 2004 году в Афинах.