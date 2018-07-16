Официально. Джошуа и Поветкин проведут бой 22 сентября
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа будет защищать свои титулы против российского спортсмена Александра Поветкина.
Поединок состоится в Лондоне, на знаменитом стадионе "Уэмбли" 22 сентября этого года. Об этом официально сообщил промоутер британца Эдди Хирн.
Отметим, 28-летний Джошуа выиграл все бои, в которых принимал участие – 21 победа, из них 20 досрочно. А 38-летний Поветкин потерпел только одно поражение – осенью 2013-го от Владимира Кличко. После этого россиянин выиграл восемь поединков подряд.
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Для Джошуа бой с Поветкиным станет третьим крупнейшим в карьере. В 2017 году британец на "Уэмбли" в зрелищной битве нокаутировал экс-гегемона супертяжелого веса Владимира Кличко, а в марте текущего года в Кардиффе единогласным решением судей разобрался с чемпионом WBO Джозефом Паркером.
Бой Джошуа-Поветкин станет противостоянием двух олимпийских чемпионов. Британец свою золотую медаль завоевал на домашних Играх 2012 года, а россиянин стал победителем Олимпиады в 2004 году в Афинах.