15:47
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 18°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионеры
Вєсті Кремля
22:57, 19 июня
Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество Барны
Вєсті.UA
22:25, 19 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Официально: Евровидение-2019 состоится в Израиле

15 Читати новину українською
Официально: Евровидение-2019 состоится в Израиле
Официально: Евровидение-2019 состоится в Израиле / eurovision.tv

После многочисленных скандалов вокруг места проведения Евровидения-2019, представители Европейского вещательного союза (EBU) официально заявили, что конкурс состоится в Израиле.

Как сообщалось несколько дней назад, представители Евровидения хотели перенести конкурс из Израиля в Австрию, но событие все же произойдет в стране победительницы конкурса Нетти Барзилай.

Читайте также: Евровидение 2019 оказалось на грани срыва: детали

В штаб-квартире Европейского вещательного союза представителями Евровидения и израильского общественного телерадиовещания KAN были подведены итоги и начата подготовка к проведению конкурса в Израиле 2019 года. Съезд португальских и израильских команд для обсуждения конкурса в Женеве состоялся 18 июня, но о нем стало известно лишь вчера, 19 июня.


Предварительный логотип конкурса Евровидение-2019 в Израиле

Относительно города проведения международного конкурса тоже возникало немало скандалов. Израиль, который должен принимать конкурс, решил провести шоу в Иерусалиме. Но из-за угрозы возникновения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, к рассмотрению было принято 4 города Израиля: Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат.

Какой город будет принимать гостей со всей Европы – станет известно только в сентябре после процедуры подачи всех заявок. Также кроме места проведения Евровидения-2019 будут объявлены официальные даты двух полуфиналов и гранд-финала песенного конкурса.

Напомним, 12 мая в португальском Лиссабоне прошел финал международного песенного конкурса Евровидение 2018.

По итогам финала, Нетта Барзилай получила 529 баллов (271 пункт – от жюри и 258 – от зрителей), что обеспечило ей победу на нынешнем Евровидении, которое состоялось в Лиссабоне.

Теги: LifeStyle Музыка Новости Израиля Евровидение
Источник: Eurovision.tv
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Крафтовые настойки: как 200 лет назад в Украине зародилось уникальное ремесло
сегодня, 13:05 Крафтовые настойки: как 200 лет назад в Украине зародилось уникальное ремесло
205
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук