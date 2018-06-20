Официально: Евровидение-2019 состоится в Израиле

После многочисленных скандалов вокруг места проведения Евровидения-2019, представители Европейского вещательного союза (EBU) официально заявили, что конкурс состоится в Израиле.

Как сообщалось несколько дней назад, представители Евровидения хотели перенести конкурс из Израиля в Австрию, но событие все же произойдет в стране победительницы конкурса Нетти Барзилай.

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В штаб-квартире Европейского вещательного союза представителями Евровидения и израильского общественного телерадиовещания KAN были подведены итоги и начата подготовка к проведению конкурса в Израиле 2019 года. Съезд португальских и израильских команд для обсуждения конкурса в Женеве состоялся 18 июня, но о нем стало известно лишь вчера, 19 июня.



Предварительный логотип конкурса Евровидение-2019 в Израиле

Относительно города проведения международного конкурса тоже возникало немало скандалов. Израиль, который должен принимать конкурс, решил провести шоу в Иерусалиме. Но из-за угрозы возникновения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, к рассмотрению было принято 4 города Израиля: Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат.



Какой город будет принимать гостей со всей Европы – станет известно только в сентябре после процедуры подачи всех заявок. Также кроме места проведения Евровидения-2019 будут объявлены официальные даты двух полуфиналов и гранд-финала песенного конкурса.

Напомним, 12 мая в португальском Лиссабоне прошел финал международного песенного конкурса Евровидение 2018.



По итогам финала, Нетта Барзилай получила 529 баллов (271 пункт – от жюри и 258 – от зрителей), что обеспечило ей победу на нынешнем Евровидении, которое состоялось в Лиссабоне.