Официально: миллиардер Вишаи Шривадданапрабха погиб в результате падения вертолета

На официальном сайте футбольного клуба "Лестер" подтвердили, что владелец и миллиардер Вишаи Шривадданапрабха погиб в результате падения вертолета.

Напомним. Сразу после матча "Лестера" против "Вест Хэма" вертолет, которым пользуется Вишаи Шривадданапрабха упал вблизи стадиона. Он сразу загорелся и о погибших (их число и кто они) ничего не было известно.

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Вечером 28 октября на официальном сайте "Лестера" появилась подтвержденная информация, что владелец клуба погиб. Он был одним из пяти человек, которые были на борту вертолета. Кто остальные – пока не озвучивали. По предварительной информации, с ним в вертолете могла находиться его дочь, два пилота и еще один человек.