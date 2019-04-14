Официально: с 14 апреля 2019 года украинцы могут путешествовать в Таиланд без виз

Безвизовым правом въезда в Королевство Таиланд могут воспользоваться граждане Украины, которые путешествуют с туристической целью, и не планируют находиться в стране более 30 дней. А для пребывания в Таиланде до 30 дней нужно иметь только загранпаспорт – биометрический, и старого образца.

Важно: независимо от цели поездки (туристическая она или рабочая, или любая другая), для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней необходимо получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

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Куда еще можно путешествовать без виз украинцам:

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