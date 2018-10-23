Официально: жена звезды "50 оттенков серого" Джейми Дорнана беременна

Жена известного голливудского актера Джейми Дорнана Амелия Уорнер официально подтвердила информацию о своей беременности третьим ребенком.

Супруги пришли на премьеру картины "Частная война" в Лондоне. Тогда на красной дорожке жена Джейми Дорнана появилась в роскошном синем платье, которое подчеркнуло ее округлый живот.

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Слухи о вероятной беременности Амелии Уорнер начали распространяться еще летом во время совместного отдыха пары в Италии. Папарацци поймали звездную чету в городе Нерано во время ланча и морской прогулки. Тогда Амелия Уорнер продемонстрировала очевидные изменения в фигуре, однако официального подтверждения тогда еще не было.



Амелия Уорнер и Джейми Дорнан / Getty



Амелия Уорнер и Джейми Дорнан / Getty

Амелия Уорнер и Джейми Дорнан / Getty

К слову, Джейми и Амелия познакомились в 2007 году, через пять лет они поженились. В 2012 году они впервые стали родителями: у пары родилась дочь Далси, а три года назад Дорнан во второй раз стал отцом – у супругов родилась дочь Элва.