Официальное согласие на секс: приложения, которые помогут регулировать интимные отношения

После слухов о секс-скандалах в Голливуде появляются приложения, позволяющие получить официальное согласие на секс. Разработчики приложений предлагают регулировать интимные отношения с помощью технологий.

Об этом пишет lcmedia.com.ua.

В частности, голландцы разработали сервис LegalFling, созданный на основе технологии блокчейн. Работает приложение просто: пользователи отправляют запрос через SMS или мессенджеры WhatsApp, Telegram или Facebook Messenger. Получив это сообщение, каждая из сторон может подтвердить или отказать в ответ на предложение.

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Как уверяют разработчики, во время судебного разбирательства следствие сможет опираться на эти данные. Кстати, согласие можно в любой момент отозвать, для этого годится даже устный отказ. Кроме того, приложение дает возможность узнать о предпочтениях будущего партнера и заранее обсудить условия (использование противозачаточных средств, грубых словечек и т. п). Также здесь пользователи имеют указывать информацию о состоянии своего здоровья, например относительно венерических заболеваний.

Еще одно приложение SaSie предлагает электронный контракт. Согласие подкрепляется цифровой подписью и фотографиями удостоверений личности. После этого документ присылают на e-mail. Контракт можно аннулировать.

Тем временем приложение WeConsent предусматривает видеосогласие на интим. Каждый партнер записывает видео с предложением, потом эти ролики кодируются и хранятся на серверах приложения. Их тоже можно будет использовать во время судебной тяжбы.

Сервис Yes to Sex использует вместо видео голосовые сообщения. У сторон есть 25 секунд на то, чтобы подтвердить свое согласие на интим. Запись тоже хранят на сервере. Доступ к ней также открывается в судебном порядке.

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