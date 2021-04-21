На официальной встрече с Зеленским была ню-модель Микович: она обнажилась после пари с Филатовым
Модель из Днепра Ася Микович (Анна Минюкова) присутствовала на заседании Нацсовета реформ. Также там были, в частности, председатель Офиса президента Андрей Ермак, спикер Совета Дмитрий Разумков, президент Владимир Зеленский. Ася стала известной благодаря своей откровенной фотосессии на мосту в Днепре.
Источник:24 канал
Это заседание состоялось еще в феврале, однако фото в инстаграме девушка опубликовала только 19 апреля.
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Почему она там была
К сожалению, Ася не сказала, какая была ее роль на заседании Национального совета реформ. В подписи к фото она была достаточно лаконичной.
В последнее время все больше убеждаюсь, как важно быть частью того, что действительно имеет значение и развиваться в команде профессионалов,
– подписала фото Микович.
Заседание Нацсовета, где была девушка / Фото из инстаграма @Asi_mikovich
Фотография события в инстаграме модели в сутки набрала более 4 сотен лайков. Для сравнения, большинство фото на ее аккаунте имеют по несколько тысяч предпочтений.
Что было в инстаграме ранее
Интересно, что за неделю до этой публикации, она публиковала фото с менее оптимистичной подписью. В частности, девушка писала, что "не создана для этого коррупционного мира".
Связаны ли как-то эти две публикации в инстаграме Аси Микович – неизвестно. Но следует отметить, что модель была на мероприятии Forum Mintrans.
Ася Микович на форуме муниципальной инфраструктуры / Коллаж 24 канала
Он состоялся 8 апреля в Харькове и там говорили о вызовах и перспективах муниципальной инфраструктуры. Об этом свидетельствует сторис девушки с форума.
С аккаунта девушки исчезли все эротические фото. Как сообщает УНИАН, пользователи писали об этом в комментариях. Однако их недовольство уже, вероятно, удалили со страницы.
Одно из удаленных фото / Фото из инстаграма @Asi_mikovich
Что известно об этой девушке
Имя девушки – Анна Минюкова. Она в сети называет себя "инфраструктурной музой Украины". В ее аккаунте есть фото со многими известными чиновниками, в частности с Геннадием Кернесом и Виталием Кличко.
В сентябре 2019 года Ася присоединилась к пари мэра Днепра Бориса Филатова и Владимира Зеленского об окончании работы над мостом. Она пообещала сделать обнаженные фото на нем, если объект закончат вовремя.
Модель тогда устроила горячую фотосессию на мосту. Этим она привлекла к себе внимание не только пользователей соцсетей, но и многих СМИ.
Модель на отремонтированном мосту в Днепре / Фото из инстаграма @Asi_mikovich
Подробнее о споре
Во время своего визита в Днепр в сентябре 2019 года президент Зеленский остался немного не доволен тем, что Центральный мост в Днепре начали ремонтировать в 2017 году и не закончили.
Тогда гарант решил заключить пари с мэром города, что Филатов подаст в отставку, если сооружение до 14 сентября не откроют. Мэр Днепра на это ответил согласием.
9 августа специалисты осмотрели мост и взяли образцы бетона для строительно-технической и товароведческой экспертизы. А прокуратура области начала проверку фактов возможного присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре.
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