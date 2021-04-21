Модель из Днепра Ася Микович (Анна Минюкова) присутствовала на заседании Нацсовета реформ. Также там были, в частности, председатель Офиса президента Андрей Ермак, спикер Совета Дмитрий Разумков, президент Владимир Зеленский. Ася стала известной благодаря своей откровенной фотосессии на мосту в Днепре.

Это заседание состоялось еще в феврале, однако фото в инстаграме девушка опубликовала только 19 апреля.

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Почему она там была

К сожалению, Ася не сказала, какая была ее роль на заседании Национального совета реформ. В подписи к фото она была достаточно лаконичной.

В последнее время все больше убеждаюсь, как важно быть частью того, что действительно имеет значение и развиваться в команде профессионалов,

– подписала фото Микович.



Заседание Нацсовета, где была девушка / Фото из инстаграма @Asi_mikovich

Фотография события в инстаграме модели в сутки набрала более 4 сотен лайков. Для сравнения, большинство фото на ее аккаунте имеют по несколько тысяч предпочтений.

Что было в инстаграме ранее

Интересно, что за неделю до этой публикации, она публиковала фото с менее оптимистичной подписью. В частности, девушка писала, что "не создана для этого коррупционного мира".

Связаны ли как-то эти две публикации в инстаграме Аси Микович – неизвестно. Но следует отметить, что модель была на мероприятии Forum Mintrans.



Ася Микович на форуме муниципальной инфраструктуры / Коллаж 24 канала

Он состоялся 8 апреля в Харькове и там говорили о вызовах и перспективах муниципальной инфраструктуры. Об этом свидетельствует сторис девушки с форума.

С аккаунта девушки исчезли все эротические фото. Как сообщает УНИАН, пользователи писали об этом в комментариях. Однако их недовольство уже, вероятно, удалили со страницы.



Одно из удаленных фото / Фото из инстаграма @Asi_mikovich

Что известно об этой девушке

Имя девушки – Анна Минюкова. Она в сети называет себя "инфраструктурной музой Украины". В ее аккаунте есть фото со многими известными чиновниками, в частности с Геннадием Кернесом и Виталием Кличко.

В сентябре 2019 года Ася присоединилась к пари мэра Днепра Бориса Филатова и Владимира Зеленского об окончании работы над мостом. Она пообещала сделать обнаженные фото на нем, если объект закончат вовремя.

Модель тогда устроила горячую фотосессию на мосту. Этим она привлекла к себе внимание не только пользователей соцсетей, но и многих СМИ.



Модель на отремонтированном мосту в Днепре / Фото из инстаграма @Asi_mikovich

Подробнее о споре

Во время своего визита в Днепр в сентябре 2019 года президент Зеленский остался немного не доволен тем, что Центральный мост в Днепре начали ремонтировать в 2017 году и не закончили.

Тогда гарант решил заключить пари с мэром города, что Филатов подаст в отставку, если сооружение до 14 сентября не откроют. Мэр Днепра на это ответил согласием.

9 августа специалисты осмотрели мост и взяли образцы бетона для строительно-технической и товароведческой экспертизы. А прокуратура области начала проверку фактов возможного присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре.

Обратите внимание! Мост, о котором идет речь, открыли 7 сентября 2019 года. Поэтому Филатов не пошел в отставку. Больше о том, как открывали мост читайте по ссылке.