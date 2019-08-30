Официальной встречи пленных украинцев в аэропорту не будет, – СМИ

Освобожденных из российского плена моряков и политзаключенных по прибытии в Украину отвезут в больницу. Поэтому, официальной встречи в аэропорту "Киев" (Жуляны), вероятно, не будет.

Об этом сообщил источник в командовании Вооруженных сил Украины в комментарии "Крым. Реалии".

Читайте также: Процесс освобождения продолжается, – Офис Президента

Родные 24-х моряков, которых Россия незаконно обстреляла и захватила возле Керченского пролива, также анонимно рассказали, что ребят не будут встречать в аэропорту.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

На данный момент в Жулянах собрались десятки журналистов, но нет никакой официальной делегации. Также в аэропорт приехал отец пленного моряка Сороки. По его данным, в Киеве приземлился военный самолет.

Однако, официальные комментарии мужчина тоже не дает.



Отец пленного моряка Василия Сороки в Жулянах / фото 24 канала, Виктория Кутьина



Отец Василия Сороки, Виктор, в аэропорту "Киев" / фото из Twitter

Заметим, в ночь на 30 августа новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка распространил в своем Facebook сообщение сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, где указано, что в Украину из российского плена возвращаются Олег Сенцов, 24 захваченных в Керченском проливе моряка, Владимир Балух, Николай Карпюк и Павел Гриб.

Украинские моряки в российском плену / инфографика 24 канала

Что известно об обмене пленными?

Украина и Россия планируют обмен в формате "33 на 33", пишут СМИ. Скорее всего, среди 33 заявленных Россией украинских пленников могут быть 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных в России украинцев, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко.



Российские СМИ сообщали, что 29 августа украинских пленников массово свезли в аэропорт "Остафьево", в Подмосковье.



Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что 30 августа состоится обмен пленными между Украиной и Россией. Впоследствии появилась информация, что пленники Кремля уже вылетели из России.