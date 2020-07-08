В одном из своих блогов скандальный блогер Анатолий Шарий заверил, что Офис Президента обсуждал вопрос о снятии его партии и Нацкорпуса с выборов.

Однако, вероятно, что на это ОП все же не решится. Такое мнение в программе "Что это было" на 24 канале выразила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

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Она добавила: если говорить об информационном противодействии, то какую бы стратегию не выбрали у Зеленского, Шарий будет продолжать критиковать власть и работать на своем конфликте с ней. Ведь ему важно отобрать часть ее электората.

Относительно электоральных перспектив – партия Шария имеет неплохой рейтинг, например, на Одесчине. Думаю, там они могут взять 10-12%,

– предположила Мусаева.

И подчеркнула: это при том, что еще не было даже активной предвыборной кампании. Кроме этого, финансовый ресурс у политсилы также может быть прочным.

Интересно! Шарий судился с телеканалом "Еспресо" за слова о том, что он является "кремлевским проектом – блогером, которого используют российские хозяева". Верховный суд постановил, что эти слова являются оценочным суждением, поэтому не могут подлежать опровержению. Что еще известно о Шарие – биографию скандального видеоблогера читайте по ссылке.

Главный редактор УП также отметила: Шарий уже активно нагнетает ситуацию вокруг, в частности, консолидации своих сторонников и себя как главного оппонента власти.

"Поэтому есть вероятность, что этот процент будет расти. Я видела замеры в разных областях, там было где-то 6–12%, в зависимости от области, речь идет о южных и восточных регионах", – подытожила журналистка.

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