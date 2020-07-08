Офис Президента не решится, – Мусаева о снятии партии Шария с выборов
В одном из своих блогов скандальный блогер Анатолий Шарий заверил, что Офис Президента обсуждал вопрос о снятии его партии и Нацкорпуса с выборов.
Однако, вероятно, что на это ОП все же не решится. Такое мнение в программе "Что это было" на 24 канале выразила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.
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Она добавила: если говорить об информационном противодействии, то какую бы стратегию не выбрали у Зеленского, Шарий будет продолжать критиковать власть и работать на своем конфликте с ней. Ведь ему важно отобрать часть ее электората.
Относительно электоральных перспектив – партия Шария имеет неплохой рейтинг, например, на Одесчине. Думаю, там они могут взять 10-12%,
– предположила Мусаева.
И подчеркнула: это при том, что еще не было даже активной предвыборной кампании. Кроме этого, финансовый ресурс у политсилы также может быть прочным.
Главный редактор УП также отметила: Шарий уже активно нагнетает ситуацию вокруг, в частности, консолидации своих сторонников и себя как главного оппонента власти.
"Поэтому есть вероятность, что этот процент будет расти. Я видела замеры в разных областях, там было где-то 6–12%, в зависимости от области, речь идет о южных и восточных регионах", – подытожила журналистка.
Местные выборы 2020 в Украине: главное
- Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года.
- На них будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины. Также выберут членов областных советов.
- Известно, что участие в выборах смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.
- Местные выборы пройдут по новому принципу, ведь украинцы будут голосовать за кандидата по открытым списком.
- 8 июля в Раде зарегистрировали проект постановления о назначении очередных местных выборов. Документ передали на рассмотрение руководству парламента.
- Ранее ЦИК просил Кабмин и Раду выделить деньги на местные выборы. На проведение голосования не хватает более миллиарда гривен.