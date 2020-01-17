17:52
17 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Больной Кадыров. Путин замахнулся на святое
      Вєсті Кремля
      21:21, 16 января
      Вести.UA: Скандальные "пленки Гончарука". Сюрприз от Укрзализныци
      Вєсті.UA
      20:50, 16 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Офис генпрокурора ищет 100 прокуроров на должности, которые освободились после переаттестации

      19 Читати новину українською
      Рябошапка ищет сотню новых прокуроров / Фото: Офис генпрокурора

      Офис генерального прокурора Украины начинает отбор прокуроров на сотню вакантных должностей. Прием документов от кандидатов начнется 20 января.

      Соответствующий указ в пятницу, 17 января, был опубликован на сайте Офиса генпрокурора.

      Интересно: Почти половина прокуроров провалили уже первую волну переаттестации

      Ищут людей, которые имеют минимум 5 лет опыта в сфере права, но не занимали должность в Генеральной прокуратуре Украины по состоянию на 25 сентября 2019 года.

      В целом к потенциальным кандидатам есть целый ряд требований:

      • наличие украинского гражданства;
      • высшее юридическое образование;
      • опыт работы в области права не менее 5 лет;
      • свободное владение государственным языком;
      • нулевая толерантность к коррупции;
      • желание работать по новым стандартам деятельности прокурора.

      Будущим прокурорам обещают конкурентную зарплату – от 29 тысяч гривен плюс различные надбавки. Кроме того, потенциальные прокуроры получат возможность карьерного роста благодаря прозрачному оцениванию результатов деятельности.

      Офіс генпрокурора, прокурори
      Что Офис генпрокурора требует от своих потенциальных работников

      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подчеркнул, что процедура отбора кандидатов будет аналогичной переаттестации прокуроров и продлится в три этапа – тесты на знание законодательства и общие способности, а также собеседование.

      Важно! В Украине начал работу Офис генпрокурора: что изменится

      В результате будет составлен рейтинг успешных кандидатов, которым мы предложим пройти обучение и стажировку. Приглашаем юристов, адвокатов, ученых, которые отвечают требованиям закона и готовы защищать и представлять права граждан и интересы государства,
      – заявил Рябошапка.

      офіс генпрокурора, прокурори
      Как будет происходить отбор кандидатов на должности прокуроров

      Почему Офис генпрокурора вынужден добирать работников "на стороне"?После смены генерального прокурора в Украине началось реформирование органов прокуратуры. Стартовало оно с самых верхов – с Генеральной прокуратуры, которая стала Офисом генпрокурора, а ее сотрудники прошли переаттестацию.

      Переаттестация была призвана выявить недоброкачественных работников органов прокуратуры или таких людей, что не соответствуют занимаемым должностям. В итоге переаттестацию успешно прошли лишь 56% прокуроров.

      Пожары в Австралии: что происходит на континенте сейчас – фото, видео
      сегодня
      146689
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Реформы Руслан Рябошапка
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:36 Отставка правительства России: для чего это Путину и чего ожидать Украине
      Світлана Попова 109
      сегодня , 16:00 Реформа среднего образования в Украине 2020: все, что нужно знать о новом законе
      Ростислав Струтинський 172
      сегодня , 14:00 Первая помощь при укусах насекомых
      51
      9 декабря 2019 , 14:40 Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора
      418
      сегодня , 15:55 Уже не ФЛП: как закрыть предпринимательскую деятельность
      Яніна Ткачук 39872
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук