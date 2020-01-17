Офис генпрокурора ищет 100 прокуроров на должности, которые освободились после переаттестации

Офис генерального прокурора Украины начинает отбор прокуроров на сотню вакантных должностей. Прием документов от кандидатов начнется 20 января.

Соответствующий указ в пятницу, 17 января, был опубликован на сайте Офиса генпрокурора.

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Ищут людей, которые имеют минимум 5 лет опыта в сфере права, но не занимали должность в Генеральной прокуратуре Украины по состоянию на 25 сентября 2019 года.

В целом к потенциальным кандидатам есть целый ряд требований:

наличие украинского гражданства;

высшее юридическое образование;

опыт работы в области права не менее 5 лет;

свободное владение государственным языком;

нулевая толерантность к коррупции;

желание работать по новым стандартам деятельности прокурора.

Будущим прокурорам обещают конкурентную зарплату – от 29 тысяч гривен плюс различные надбавки. Кроме того, потенциальные прокуроры получат возможность карьерного роста благодаря прозрачному оцениванию результатов деятельности.



Что Офис генпрокурора требует от своих потенциальных работников

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подчеркнул, что процедура отбора кандидатов будет аналогичной переаттестации прокуроров и продлится в три этапа – тесты на знание законодательства и общие способности, а также собеседование.

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В результате будет составлен рейтинг успешных кандидатов, которым мы предложим пройти обучение и стажировку. Приглашаем юристов, адвокатов, ученых, которые отвечают требованиям закона и готовы защищать и представлять права граждан и интересы государства,

– заявил Рябошапка.



Как будет происходить отбор кандидатов на должности прокуроров

Почему Офис генпрокурора вынужден добирать работников "на стороне"?После смены генерального прокурора в Украине началось реформирование органов прокуратуры. Стартовало оно с самых верхов – с Генеральной прокуратуры, которая стала Офисом генпрокурора, а ее сотрудники прошли переаттестацию.



Переаттестация была призвана выявить недоброкачественных работников органов прокуратуры или таких людей, что не соответствуют занимаемым должностям. В итоге переаттестацию успешно прошли лишь 56% прокуроров.