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      Офис генпрокурора расследует нарушение карантина в киевском СИЗО

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      Нарушение карантина в Киевском СИЗО: реакция Офиса генпрокурора
      Офис генпрокурора расследует нарушение карантина в киевском СИЗО / zmina.info

      Омбудсмен Людмила Денисова обратилась в Офис Генпрокурора из-за несоблюдения правил карантина в киевском СИЗО. Правоохранители начали уголовное производство.

      В офисе генпрокурора отреагировали на обращение Уполномоченного Верховной Рады по правам человека о нарушении санитарных норм в Киевском следственном изоляторе, информирует пресс-служба ведомства.

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      В учреждении находятся более 2,4 тысячи заключенных. Кроме того, ежедневно там работают 420 человек. Поэтому риск распространения инфекции в условиях изоляции может иметь тяжелые последствия.

      Что установили во время проверки СИЗО

      • Администрация изолятора не обеспечила средствами индивидуальной защиты заключенных, которые прибывают из судов или с проведения следственных действий. Кроме того, их по возвращении не изолируют. К слову, со дня введения карантина в киевское СИЗО из судов доставили 1 648 человек.
      • Персонал СИЗО и медицинские сотрудники тоже не используют средства индивидуальной защиты. Нарушается порядок дезинфекции одежды и обуви, правила приема посылок, бандеролей и передач для заключенных.

      В Офисе генерального прокурора подчеркнули необходимость соблюдения всех карантинных ограничений в тюрьмах и СИЗО.

      Коронавирус в тюрьмах: что известно

      • По состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 6 случаев заражения COVID-19 в тюрьмах. Заболели 4 работника Государственной уголовно-исполнительной службы и 2 заключенных.
      • Из-за невозможности самоизоляции в тюрьмах и стремительного распространения коронавируса через контакты заключенных некоторые страны решили освободить заключенных. В частности, к такому шагу прибегли власти Ирана, Франции, Италии.

      симптоми коронавірусу
      Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 СІЗО Людмила Денисова Офис генпрокурора
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