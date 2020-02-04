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      Офис генпрокурора взялся за боевиков, которые вели защитников Украины по "коридору позора"

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      Вели пленных по "коридору позора": 4 боевикам сообщили о подозрении / Getty images

      Офис генпрокурора сообщил о подозрении четырем боевикам, которые 24 августа 2014 года провели украинских военнопленных по "коридору позора".

      Их обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях оккупантов и жестоком обращении с военнопленными, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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      По версии следствия, они участвовали в проведении так называемого "парада пленных" в оккупированном Донецке 24 августа 2014 года.

      Проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту, в частности от актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства публики,
      – говорится в сообщении.

      Что устроили пророссийские боевики в оккупированном Донецке в 2014

      В День независимости в 2014 году в оккупированном Донецке 50 военнопленных выстроили в походную колонну. В сопровождении вооруженных винтовками боевиков украинских воинов заставили двигаться по центральной улице города. Пока колонна шла, защитников оскорбляли и били.

      На это пришли посмотреть несколько десятков "сторонников" пророссийских боевиков. Эти личности не только оскорбляли защитников Украины, но и топтали украинскую символику.

      Накануне боевики отменили на временно оккупированной территории День независимости Украины и следующий за ним выходной.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Офис генпрокурора
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