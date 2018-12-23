Офис-каскад и высотный паркинг появится в Стрыйском парке во Львове: визуализация проекта

"Зеленый" офисный центр и многоэтажный паркинг возле него построят вблизи Стрыйского парка во Львове.

Детальный план территории утвердили во время заседания Львовского горсовета 20 декабря.

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Речь идет о строительстве на улице Волошской.

Согласно детальному плану, на многоуровневый паркинг превратится существующее здание на углу Волошской и Шота Руставели, информирует Zaxid.net.

Он сможет вмещать до 180 автомобилей.

По поводу здания торгово-офисного центра, которое появится рядом, то в нем также будет предусмотрен двухэтажный подземный паркинг.



Новый офисный центр появится на улице Волошской во Львове

Высотность этого здания будет меняться каскадом от 3 до 6 этажей. С визуализации проекта видно, что верхние этажи здания планируют озеленить, высадив там деревья.



Визуализация проекта офисного центра на улице Волошской во Львове

Сейчас здесь расположен наземный паркинг.



Визуализация проекта нового офисного центра и паркинга во Львове