Офис Президента через месяц таки ответил на запрос ГПУ о скандальных заявлениях Мендель, – СМИ

"В Офисе Президента запрашиваемая информация отсутствует", – таков был ответ ОП на запрос Генеральной прокуратуры. В запросе содержалось требование опровергнуть или подтвердить публичные высказывания спикера Владимира Зеленского Юлии Мендель, что ВСУ якобы обстреливают гражданские объекты на Донбассе.

Ответ Офиса Президента опубликовало издание "theБабель". Отметим, что в тексте документа говорится, что он является ответом на запрос ГПУ от 3 июля.

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Тогда как 5 июля официально интернет-представительство Президента Украины сообщало, что "Генеральная прокуратура Украины не имела законных оснований требовать от Офиса Президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря главы государства".

В ответ на это ГПУ направила 9 июля повторный запрос в Офис Президента – снова требовали опровергнуть или подтвердить публичные высказывания спикера Владимира Зеленского о том, что ВСУ допускают случаи обстрелов гражданских объектов на Донбассе.

В обнародованной фотографии документа говорится: "По результатам рассмотрения обращения от 3 июля 2019 года о предоставлении официальной информации сообщаем, что в Офисе Президента запрашиваемая информация отсутствует". Под документом якобы подпись заместителя руководителя ОП Руслана Рябошапки.



Ответ ОП на запрос прокуратуры / Фото theБабель

Из-за каких слов в ГПУ есть претензии к Мендель?

6 июня 2019 года в прямом эфире телеканала "1+1" Юлия Мендель сказала, что есть случаи, когда украинские военные отвечают на провокации боевиков и при этом стреляют в гражданские объекты: "Очень часто наши военные поддаются на провокации. Когда (боевики – 24 канал) стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где есть гражданские люди. И после этого начинается обстрел (в ответ – 24 канал) этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы.



В то время, как в России расследуют более 230 уголовных дел в отношении бойцов ВСУ и добровольческих батальонов за якобы обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, и в то время, как Украина опровергла эти обвинения и подала соответствующие материалы в Международный уголовный суд, подобные заявления Мендель как минимум может использовать Россия в информационной войне против Украины. Такова позиция Генпрокуратуры.

В июне Военная прокуратура вызвала пресс-секретаршу президента Юлию Мендель на допрос. Мендель на допрос в Генеральную прокуратуру пришла – 1 июля. Но отказалась давать показания из-за, по ее мнению, политизированности этой процедуры.