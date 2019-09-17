Кличко сопротивляется очень серьезно, – политолог

В партии "Слуга народа" настроены на досрочные выборы в столице Украины. Они хотят сменить не только Киевсовет, но и мэра города. Почему у Зеленского ждут увольнения Виталия Кличко – читайте дальше.

Политолог Олег Саакян в эфире 24 канала сказал: "Для Офиса Президента важно иметь влияние на столицу". Поскольку, по его словам, ключевая украинская политика творится именно в Киеве.

К слову: Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает " Слуга народа"

"В то же время ключевые акции протеста проходят в Киеве, а также львиная доля экономики Украины размещена именно в столице, и ключ от нее лежит там. Поэтому контроль над Киевом это всегда был так или иначе камень раздора между различными политическими силами – и новоприбывшими, и теми, которые остались", – пояснил Саакян.

В этой ситуации господин Кличко, скажу оценочно, стратегически проиграл. Поскольку, начал свою кампанию чуть позже и реагировал на навязанный дискурс с Зеленским. Но сопротивление он оказывает довольно политически грамотно и очень серьезно,

– пояснил эксперт.

Он считает, что у Владимира Зеленского планировали "взять" Киев еще раньше. Сейчас идет соревнование за то, кто быстрее распустит Киевский совет.

"Потому что для Кличко его важно распустить до того, как будет принят новый закон о столице. Так они изберутся по старым правилам, и к осени следующего года он будет функционировать, как и сейчас. И тогда эта борьба за кресло главы КГГА может продолжиться, потому что с помощью Киевсовета он сможет блокировать часть решений, и Киев станет заложником политической борьбы между ними", – отметил политолог.

Важно! Фракция "Слуга народа" зарегистрировала проект закона "О столице Украины – городе-герое Киеве". Он предусматривает изменения относительно полномочий мэра Киева и главы горгосадминистрации. Внеочередные выборы мэра Киева авторы предлагают провести 8 декабря.

Что известно о скандале между Кличко и Офисом Президента? Первые заявления об увольнении Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации прозвучали в июле 29019 года от руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.



4 сентября Кабмин одобрил представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА. В тот же день в КГГА опубликовали обращение председателей фракций Киевсовета к Зеленскому с просьбой снова назначить Кличко на должность главы горгосадминистрации.



12 сентября Виталий Кличко заявил, что начинает консультации с главами депутатских фракций и групп Киевского городского совета относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва.