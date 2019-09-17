21:28
17 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Проклятие Собчак. Ребрендинг российской авиации
      Вєсті Кремля
      21:54, 16 сентября
      Вести.UA: Коломойский проклял Гонтареву. Приходько вляпалась в "Батькивщину"
      Вєсті.UA
      19:20, сегодня
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Кличко сопротивляется очень серьезно, – политолог

      35 Читати новину українською
      Офис Президента хочет иметь влияние на Киев
      Офис Президента хочет иметь влияние на Киев / Коллаж 24 канала

      В партии "Слуга народа" настроены на досрочные выборы в столице Украины. Они хотят сменить не только Киевсовет, но и мэра города. Почему у Зеленского ждут увольнения Виталия Кличко – читайте дальше.

      Политолог Олег Саакян в эфире 24 канала сказал: "Для Офиса Президента важно иметь влияние на столицу". Поскольку, по его словам, ключевая украинская политика творится именно в Киеве.

      К слову: Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает " Слуга народа"

      "В то же время ключевые акции протеста проходят в Киеве, а также львиная доля экономики Украины размещена именно в столице, и ключ от нее лежит там. Поэтому контроль над Киевом это всегда был так или иначе камень раздора между различными политическими силами – и новоприбывшими, и теми, которые остались", – пояснил Саакян.

      В этой ситуации господин Кличко, скажу оценочно, стратегически проиграл. Поскольку, начал свою кампанию чуть позже и реагировал на навязанный дискурс с Зеленским. Но сопротивление он оказывает довольно политически грамотно и очень серьезно,
      – пояснил эксперт.

      Он считает, что у Владимира Зеленского планировали "взять" Киев еще раньше. Сейчас идет соревнование за то, кто быстрее распустит Киевский совет.

      "Потому что для Кличко его важно распустить до того, как будет принят новый закон о столице. Так они изберутся по старым правилам, и к осени следующего года он будет функционировать, как и сейчас. И тогда эта борьба за кресло главы КГГА может продолжиться, потому что с помощью Киевсовета он сможет блокировать часть решений, и Киев станет заложником политической борьбы между ними", – отметил политолог.

      Важно! Фракция "Слуга народа" зарегистрировала проект закона "О столице Украины – городе-герое Киеве". Он предусматривает изменения относительно полномочий мэра Киева и главы горгосадминистрации. Внеочередные выборы мэра Киева авторы предлагают провести 8 декабря.

      Что известно о скандале между Кличко и Офисом Президента? Первые заявления об увольнении Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации прозвучали в июле 29019 года от руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.

      4 сентября Кабмин одобрил представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА. В тот же день в КГГА опубликовали обращение председателей фракций Киевсовета к Зеленскому с просьбой снова назначить Кличко на должность главы горгосадминистрации.

      12 сентября Виталий Кличко заявил, что начинает консультации с главами депутатских фракций и групп Киевского городского совета относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва.

      blog_ava
      Рак мозга: какие признаки указывают на опухоль
      сегодня
      28081
      Теги: Новости политики Новости Украины Виталий Кличко Владимир Зеленский КГГА Новости Киева Законодательство Офіс Президента
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Форум издателей 2019: книги украинских авторов, которые точно стоит прочитать
      сегодня , 20:00 Форум издателей 2019: книги украинских авторов, которые точно стоит прочитать
      Ірина Юрковська 122
      Почему Гонтаревой может быть выгодна порча собственного имущества
      сегодня , 18:03 Почему Гонтаревой может быть выгодна порча собственного имущества
      Ірина Поліщук 390
      Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить
      сегодня , 17:00 Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить
      Ольга Черненко 1071
      Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      сегодня , 16:02 Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      Інна Жолобович 257
      Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      сегодня , 15:00 Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      Блог Медіа 2256
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук