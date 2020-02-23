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      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
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      БЛОГ Блоги недели
      Сайт "24" еженедельно собирает 5 лучших блогов, которые читают больше других.

      Офис президента идет в суд, провокации в Новых Санжарах и наивный Сивохо: блоги недели

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      Блоги недели / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 канала собрал 5 блогов, читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – почему Офис президента будет судиться с программой "Схемы", кому выгодны протесты в Новых Санжарах и каким должено быть примирение с украинцами в оккупации.

      ​1. Мальдіви проти Оману: що показало розслідування "Схем"

      зеленський в омані

      Президентський офіс збирається судитися з програмою "Схеми".

      Більше про поїздку Зеленського в Оман – читайте тут.

      2. Загострення біля Золотого: стара тактика Путіна?

      загострення біля золотого

      Буквально наступного дня після закінчення Мюнхенської конференції, на якій розраховували поговорити про можливе прискорення підготовки до "нормандського саміту" керівників України, Франції, Німеччини та Росії, почалося загострення на Донбасі. Не варто шукати в цьому простого збігу.

      Бій біля Золотого – детальніше тут.

      3. Раптом вийде? На Банковій бояться злякати шанс на закінчення війни

      банкова та обстріли біля золотого

      Шанси на успіх мирного процесу настільки слабкі, що Зеленський боїться їх злякати надто різкою риторикою.

      ​Ще більше матеріалів автора – тут.

      4. Платформа примирення з Донбасом: що не так робить Сивохо

      сивохо та план примирення

      Після обстрілу українських позицій на лінії розмежування радник секретаря РНБО Сергій Сивохо оголосив про перенесення презентації Національної платформи примирення і єдності. Обстріл Сивохо назвав "цинічною провокацією", спрямованої на те, щоб зірвати мирні ініціативи української сторони.

      Що таке платформа примирення з Донбасом?

      5. Повернення українців з Уханя: чому всі бунтують?

      протести в нових санжарах

      Щоб захопити чи розвалити Україну, можна навіть не витрачати воєнне озброєння — достатньо Росії активізувати свої новостворені "війська інформаційних операцій".

      Евакуація українців з Уханя – більше дивіться тут.

      Рекомендуємо! Навіть Вікіпедію переписали: чому протести в Нових Санжарах були зарання сплановані

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      Автор: Блоги недели
      Теги: Публикации Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Коронавирус 2020 Новые Санжары Владимир Зеленский Бой возле Золотого Сергей Сивохо
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