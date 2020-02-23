Офис президента идет в суд, провокации в Новых Санжарах и наивный Сивохо: блоги недели

Сайт 24 канала собрал 5 блогов, читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – почему Офис президента будет судиться с программой "Схемы", кому выгодны протесты в Новых Санжарах и каким должено быть примирение с украинцами в оккупации.

​1. Мальдіви проти Оману: що показало розслідування "Схем"







Президентський офіс збирається судитися з програмою "Схеми".



Більше про поїздку Зеленського в Оман – читайте тут.

2. Загострення біля Золотого: стара тактика Путіна?







Буквально наступного дня після закінчення Мюнхенської конференції, на якій розраховували поговорити про можливе прискорення підготовки до "нормандського саміту" керівників України, Франції, Німеччини та Росії, почалося загострення на Донбасі. Не варто шукати в цьому простого збігу.



Бій біля Золотого – детальніше тут.

3. Раптом вийде? На Банковій бояться злякати шанс на закінчення війни







Шанси на успіх мирного процесу настільки слабкі, що Зеленський боїться їх злякати надто різкою риторикою.



​Ще більше матеріалів автора – тут.

4. Платформа примирення з Донбасом: що не так робить Сивохо







Після обстрілу українських позицій на лінії розмежування радник секретаря РНБО Сергій Сивохо оголосив про перенесення презентації Національної платформи примирення і єдності. Обстріл Сивохо назвав "цинічною провокацією", спрямованої на те, щоб зірвати мирні ініціативи української сторони.



Що таке платформа примирення з Донбасом?

5. Повернення українців з Уханя: чому всі бунтують?







Щоб захопити чи розвалити Україну, можна навіть не витрачати воєнне озброєння — достатньо Росії активізувати свої новостворені "війська інформаційних операцій".



Евакуація українців з Уханя – більше дивіться тут.

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